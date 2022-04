Núñez reivindica su trabajo en la oposición (11.000 iniciativas), anuncia un plan en Atención Primaria y reclamará auditar la gestión de Page del COVID

miércoles 27 de abril de 2022

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha ofrecido una intervención en una nueva edición de ‘Espacio Reservado’ organizado por Encastillalamancha.es en la que durante más de 30 minutos ha reivindicado el trabajo de la organización que dirige desde la oposición política, ha hablado de las más de 11.000 iniciativas parlamentarias del Grupo Popular en las Cortes, ha rechazado que el Gobierno de Emiliano García-Page sea el abanderado del consenso a la hora de desplegar sus políticas y ha vuelto a repasar detalladamente cómo se actuó en la Comunidad Autónoma en los primeros compases de la pandemia.



Núñez ha arrancado su intervención aludiendo al título del acto, ‘Alternativa política en Castilla-La Mancha’, y parafraseando a Joaquín Garrigues Walker para decir que la oposición “critica al Gobierno, ofrece soluciones y vigila si se cometen errores para poder denunciarlos”, si bien ha de ser “tan legítima como el poder”.



“No puedo estar más de acuerdo. La oposición es tan honorable como quien tiene la responsabilidad de ostentar el poder. Pero la vocación de todo partido político es la de gobernar, porque solo desde el Gobierno podemos acometer las líneas políticas en las que creemos”, ha defendido.



Por esa razón, ha reivindicado su trabajo durante los tres años que han transcurrido de legislatura hacia conformar “una alternativa de esperanza para todos los castellanomanchegos”.



Para Núñez, “lo más importante en democracia no es solo gobernar, sino tener la posibilidad de cambiar un Gobierno, porque eso diferencia a las democracias de las dictaduras”.



Según ha dicho, siempre ha tenido claro que el PP tenía que ser “la voz que trasladase los problemas de los castellanomanchegos de la calle al Gobierno”, siendo un partido que “buscase acuerdos y consensos para que repercutieran positivamente en los ciudadanos”.



Todo por un objetivo de “defensa global de Castilla-La Mancha y España”, para lo cual mantiene una “lealtad inquebrantable” con todos los castellanomanchegos.



MÁS DE 11.000 INICIATIVAS PARLAMENTARIAS



Núñez ha sacado pecho en este punto por el trabajo parlamentario realizado por el Partido Popular, que ha presentado más de 11.000 iniciativas durante esta legislatura frente a apenas un millar entre Cs y PSOE.



A esto ha sumado algunos “consensos” que considera que ha conseguido él mismo, como la creación de la Mesa del Agua que ha cristalizado en un pacto que, “un año y medio después, no ha implementado ninguna medida”, además de que el presidente regional, Emiliano García-Page, “no lo ha presentado al Gobierno”.



Su voluntad de consenso, según su discurso, no ha sido aceptada por el Gobierno regional, como tal y como argumenta ha ocurrido en torno a acuerdos “por la hostelería, la reconstrucción económica” y la ley antiocupación.



Así, aunque el PSOE “presume de llegar a consensos”, considera que no cierto, como ejemplifica el dato de que el 70% de las leyes aprobadas “no han aceptado enmiendas”; mientras que de 131 debates con iniciativas ‘populares’ solo en dos ocasiones han conseguido el apoyo socialista.



Todo ello por culpa de un Gobierno “que deja mucho que desear, sobre todo en la figura de su presidente, el peor de la historia, porque ningún dirigente político insultó en tan poco tiempo a tanta gente”, ha considerado, repasando de nuevo la actuación del líder regional al inicio de la pandemia, donde, ha reparado, el Ejecutivo “rechazó todas las propuestas” del PP como no abrir el hospital de Toledo o la realización de test masivos.



AUDITORÍA SOBRE LA GESTIÓN DEL COVID

Paco Núñez ha coronado sus críticas sobre la gestión del COVID con el anuncio de que su Grupo Parlamentario presentará en el Parlamento autonómico la petición de una auditoría sobre cómo se gestionó la llegada del coronavirus. “Queremos saber a qué se destinaron recursos humanos y económicos, porque a Page y a sus compañeros siempre les ha podido la soberbia”, ha indicado.



Justo en este punto, ha vuelto a viajar al 15 de abril de 2020, cuando “García-Page dijo que en las residencias de mayores no estaba el problema” porque los residentes no eran personas que “podían bailar”.



Ha sembrado dudas sobre la “comisión de expertos” del Gobierno; ha colocado a la región “a la cola” en cuanto a vacunación; ha recordado que no se ha recuperado la carrera profesional sanitaria; y ha asegurado que el Gobierno regional es “el único que ha reducido el gasto en Atención Primaria”.



Dentro del capítulo de anuncios, ha avanzado que tras reunirse con el sector, está preparando “un programa de modernización” para dar más recursos humanos y económicos a la Atención Primaria.



POLÍTICA ECONÓMICA



El líder de la oposición ha recuperado una de sus líneas argumentales de las últimas semanas y que pasa por la política económico que se ejerce en Castilla-La Mancha.



Plantea “una alternativa seria” que radica en “bajar impuestos”, una “necesidad urgente que no puede demorarse más” para apoyar al tejido económico de la región.



Así, mientras “Sánchez sigue en su escalada impositiva” en un contexto de alza de precios, su PP “bajará impuestos dentro de un año” cuando, asegura, consiga gobernar en la Comunidad Autónoma.



“Vuelvo a reivindicar a García-Page que tenga el valor de confrontar su modelo fiscal con el mío y que en sede parlamentaria podamos explicar cuál es el modelo que se está aplicando y cuál es el que yo propongo de manera inmediata y para el futuro de la región”, ha afirmado.



Esta alternativa, ha asegurado, es “la misma” del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, con extremos como ajustar retenciones con efecto retroactivo, creando ayudas directas de hasta 300 euros para quien no declare o creando nuevas figuras para las rentas más bajas.



Otra de las afirmaciones de Núñez pasa por que en las cinco comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular se ha conseguido “crear empleo” solo con “bajar los impuestos”, razón por la que se ha preguntado “por qué no iba a funcionar” en Castilla-La Mancha.



“FILOETARRAS Y COMUNISTAS EN LA COMISIÓN DE SECRETOS”



De otro lado, Paco Núñez ha avanzado que en el próximo pleno parlamentario autonómico su grupo llevará de nuevo un debate general de calado nacional, en este caso sobre el hecho de que Bildu o ERC puedan estar presentes en la Comisión de Secretos del Congreso de los Diputados.



“A ver qué vota el PSOE de García-Page sobre si incluimos a filoetarras y comunistas en la Comisión de Secretos”, ha planteado el líder de la oposición castellanomanchega.



En su alocución final, ha aseverado que quiere gobernar Castilla-La Mancha para “pactar con los ciudadanos las reformas necesarias para garantizar el futuro de los castellanomanchegos”.



Entre sus planes, potenciar el turismo, dinamizar el sector agroalimentario, bajar impuestos o mejorar el Tercer Sector con estabilidad económica para garantizar los servicios sociales.