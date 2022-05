El nuevo Decreto de educación infantil de Page en Castilla-La Mancha SE OLVIDA de los niños de 0 a 3 años

El sindicato STE-CLM vota en contra de la aprobación del decreto de la ordenación y el currículo de educación infantil porque no recoge la gratuidad de 0-3 años

jueves 12 de mayo de 2022 , 20:14h

El Sindicato de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza de Castilla La Mancha (STE-CLM) ha votado en contra del dictamen del Consejo Escolar Regional aprobado en la Comisión Permanente sobre el nuevo decreto de ordenación y curricular de Educación Infantil.



Este decreto viene a recoger las novedades de ordenación y curriculares que se deben aplicar en el primer y segundo ciclo de educación infantil (0-3 años y 3-6 años respectivamente) por adaptación de la nueva ley orgánica de educación, la llamada LOMLOE aprobada el año pasado.



Esta Ley introduce en su disposición adicional tercera que “en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, elaborará un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil de manera que avance hacia una oferta pública suficiente y asequible con equidad y calidad y garantice su carácter educativo. En su progresiva implantación se tenderá a la extensión de su gratuidad, priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y la situación de baja tasa de escolarización.”



Sin embargo, el proyecto de Decreto aprobado por la mayoría no recoge la disposición anterior: sí hace explícita la gratuidad para el segundo ciclo, como era hasta ahora, y omite cualquier referencia al primer ciclo.



Por este “olvido”, la principal aportación de la LOMLOE a la educación infantil, el sindicato STE-CLM no puede dar su apoyo al trabajo presentado por la Consejería de Educación en el Consejo Escolar Regional.



STE-CLM quiere que la Consejería de PAGE afronte de una vez la oferta pública del primer ciclo de infantil y NO ESPERE al año 2029 (plazo máximo que marca la ley) a solucionar este déficit que tenemos históricamente en CLM