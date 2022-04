Agudo: “Page ha vuelto a demostrar su falta de humanidad al rechazar el Plan Económico de Feijoó para aplicar una bajada generalizada de impuestos a todos los castellanomanchegos”

viernes 22 de abril de 2022

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha advertido hoy que Page ha vuelto a demostrar su falta de “humanidad y de sensibilidad” al votar en contra del Plan Económico del presidente Feijóo, que propuso ayer Paco Núñez para nuestra tierra, en el que se incluyen medidas económicas para aplicar una bajada generalizada de impuestos a todos los castellanomanchegos.



Así se ha pronunciado Agudo, en rueda de prensa, donde ha recordado que el Gobierno de Page ha convertido a Castilla-La Mancha en la región “más cara de toda España” con los ciudadanos “más pobres” de todo el país.



En este sentido, ha lamentado que, a pesar de que muchas familias no llegan a final de mes y no pueden hacer frente a los pagos del gas, la luz o la cesta de la compra, “Page se pone de perfil” y le da igual que los ciudadanos “sufran” porque él no escucha a nadie y antepone siempre seguir en el sillón que solucionar los problemas de los castellanomanchegos.



De esta manera, ha detallado que la inflación se sitúa en nuestra región, en estos momentos, en el 11,7 por ciento, siendo la mayor subida de todo el país. “Page vuelve a situar, como siempre, a Castilla-La Mancha, a la cabeza de lo malo y a la cola de lo bueno” ha indicado.



Así mismo, ha explicado que ayer, el presidente Paco Núñez, propuso, en las Cortes Regionales, el Plan Económico de Feijóo para que el Gobierno regional solicitara al Gobierno de España la adopción de medidas como bajar el IRPF a las rentas inferiores a los 40.000 euros, establecer un régimen simplificado en el IVA y régimen especial en aquellos sectores especialmente afectados por el encarecimiento de costes como la ganadería, transporte, industria y agricultura, acometer una rebaja urgente del IVA sobre el gas natural y la energía eléctrica, toda vez que la Unión Europea permite fijarlo en el 5% por ciento de manera inmediata o actuar sobre el Impuesto de Sociedades, dando libertad para amortizar inversiones en eficiencia energética o transformación digital.



Además, el PP-CLM también propuso emprender acciones para la racionalización del gasto burocrático, el rediseño de los Fondos Europeos; acometer reformas estructurales para incentivar la actividad económica y el crecimiento y llevar a cabo una bajada de impuestos selectiva, inmediata y temporal para hacer frente al incremento masivo de los precios.



Sin embargo, - ha lamentado-, Page y sus diputados votaron en contra como siempre que el PP-CLM le ha pedido que se bajen los impuestos en nuestra región.



Y, además, Page también se negó a que se devuelvan hasta 10 mil euros a los ciudadanos por la recaudación extra de la inflación. Así, ha asegurado que lo que el PP quiere es que esta recaudación “de más” por parte del Ejecutivo de Sánchez ante la subida de la inflación, esté “en manos de los españoles” y no en manos del Gobierno.



Agudo ha insistido en que la única manera de compensar la enorme subida de precios que sufren los ciudadanos, así como la pérdida de miles de puestos de trabajo, pasa por bajar los impuestos de manera inmediata. “No es momento de recaudar más ni de que las administraciones recauden, es momento de ayudar a las familias que lo están pasando mal porque no llegan a final de mes”.



En este sentido, ha destacado que las comunidades gobernadas por el PP que han aplicado una bajada generalizada de impuestos han conseguido crear mayor riqueza y empleo frente a las gobernadas por el PSOE.



La secretaria general del PP-CLM ha denunciado que la situación que vive hoy nuestra región se debe a que está “muy mal gobernada” con un mal gobierno que no sabe gestionar y que no está impulsando políticas adecuadas para impulsar la economía de Castilla-La Mancha.



Por ello, el PP seguirá insistiendo en que se bajen los impuestos y, por eso, haremos todo lo posible para conseguirlo. “Si Page no quiere hacer suya la propuesta del PP-CLM, les digo a las familias de esta tierra que pueden confiar en nosotros y, que, cuando lleguemos al Gobierno con el presidente Núñez lo pondremos en marcha desde el minuto uno”.