El PP pide a Page que “pase del teatro de los titulares de prensa a los hechos y exija a Sánchez bajada de impuestos”

jueves 01 de septiembre de 2022 , 17:57h

La vicesecretaria de Sectorial del PP-CLM, Tania Andicoberry, ha pedido este jueves a García-Page que deje el “teatro de los titulares de prensa” y pase de las palabras a los hechos, exigiendo a su jefe de filas, Pedro Sánchez, tanto una rebaja de la carga fiscal a los españoles, como que no indulte a los dirigentes socialistas condenados por corrupción en Andalucía.



Así se ha manifestado Andicoberry en rueda de prensa celebrada en Albacete, donde en primer lugar ha destacado el acuerdo de la Junta Directiva Regional del PP-CLM celebrada en Toledo en la tarde del miércoles, en la que se acordó solicitar a Page que en el acto que va a compartir con Pedro Sánchez el próximo día 9, sea responsable y le exija que no indulte a los dirigentes del PSOE condenados por el caso de los ERE en Andalucía, Chaves y Griñán.



“Page tiene que posicionarse y esperamos que se ponga del lado de los ciudadanos castellano-manchegos, que no entenderían que se indultara a los condenados por corrupción, por el mero hecho de tener un carné del PSOE”, ha indicado Andicoberry, quien también ha pedido al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha que deje atrás la cobardía y el teatro que le caracterizan.



De igual manera, la vicesecretaria del PP-CLM ha reclamado a Page que en ese mismo acto del día 9 de septiembre en Toledo aproveche para exigir al presidente del Gobierno de España una bajada del IRPF o la eliminación temporal del impuesto de hidrocarburos.



Por ello, Tania Andicoberry ha insistido en que Paco Núñez va a continuar trabajando por los castellano-manchegos, “pues se pueden y se deben acometer medidas de bajada de impuestos, en unos momentos de inflación disparada y con una subida de las energías que está poniendo en un momento muy delicado la situación de las economías familiares, así como de las pequeñas y medianas empresas y autónomos”.