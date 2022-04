Viaja con el Dépor a su histórica cita en Tarancón del próximo sábado 23

jueves 14 de abril de 2022 , 12:13h

El C.D. Guadalajara hace un llamamiento a todos sus socios, abonados y simpatizantes para acompañar al equipo en su última salida en competición regular de esta temporada. Un viaje que por su cercanía y el buen clima que se avecina junto al posible gran premio deportivo que puede conseguir el equipo, hace que desde el Club se estime una gran asistencia de aficionados morados para apoyar al equipo en esta salida.



Con la finalidad de tener una buena organización, desde el C.D. Tarancón nos transmiten que no pondrán entradas a la venta el mismo día del partido. Es por eso que todos los aficionados morados que deseen ir a animar al equipo, deberán adquirir su entrada en las oficinas del Pedro Escartín.



Desde el Club facilitaremos la entrada a todas las personas, pero van a tener preferencia los abonados.



ABONADOS



OPCIÓN 1. VIAJE + ENTRADA: 20€

– Desde hoy por la tarde hasta el martes 19 en las oficinas del Club para abonados. No se atenderá a ningún no abonado

– Los menores de 14 años no pagan entrada. Por tanto, los que quieran acudir en autobús tendrán que abonar la cantidad de 10€



OPCIÓN 2. ENTRADA ÚNICAMENTE



– Una entrada por abono. La entrada se pagará en las oficinas del estadio Pedro Escartín



NO ABONADOS



OPCIÓN 1. VIAJE + ENTRADA: 20€

– Sujeto a disponibilidad que comunicará el Club por sus canales oficiales habituales. Desde el miércoles 20 hasta el jueves 21 por la tarde en las oficinas del Club. También se atenderá a abonados que, por diferentes circunstancias, no haya ido en su espacio con preferencia, pero tendrá la misma preferencia que un no abonado.

– Los menores de 14 años no pagan entrada. Por tanto, los que quieran acudir en autobús tendrán que abonar la cantidad de 10€



OPCIÓN 2. ENTRADA ÚNICAMENTE

– Sujeto a disponibilidad que comunicará el Club por sus canales oficiales habituales. La entrada se pagará en las oficinas del estadio y se podrá adquirir una entrada por persona.







Las entradas estarán físicamente disponibles a partir del lunes 18 de abril, aunque desde este momento está ya disponible su reserva.



PLAN DE VIAJE:



14:30h Salida desde el parking del Pedro Escartín

16:00h Llegada al Estadio Municipal de Tarancón

17:00h Tarancón – DÉPOR

20:00h Vuelta hacia Guadalajara

21:30h Llegada a Guadalajara