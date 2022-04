Actuaciones de paisano de la Policía Local logran nuevas INCAUTACIONES DE DROGA y sancionar conductas incívicas en Alovera

jueves 14 de abril de 2022

Desde el Ayuntamiento de Alovera con el fin de avanzar en nuevas acciones que refuercen la seguridad del municipio y permitan actuar de forma continuada frente conductas o acciones que no mejoran la convivencia ni respetan la normativa ha potenciado la figura de los agentes de paisano de su cuerpo de Policía Local.



En las últimas semanas, dichas actuaciones por los agentes ha permitido realizar diversas intervenciones que son más difícil de poder materializar de forma efectiva con agentes uniformados y que ha permito sancionar diversas acciones ilegales en Alovera.



Además, en algunas de esas actuaciones, ha sido fundamental unir a su actuación la colaboración ciudadana de los vecinos manifestada con llamadas al número de la Policía Local o avisos directos a los agentes de patrullaje.



El resultado de esas actuaciones ha dado como resultado la incautación de droga en las proximidades del Campo de Fútbol, materializándose en dos denuncias por tenencia de sustancias no permitidas.



Un ámbito donde se han producido el mayor número de denuncias es el relativo a conductas incívicas en la vía pública por dejar enseres y otros elementos no permitidos en diversos puntos sin cumplir con la obligación de acudir al Punto Limpio de la localidad u otro de la Mancomunidad Vega del Henares; esas conductas que dañan el entorno son además absurdas porque se arriesgan a una sanción cuando el Ayuntamiento facilita la recogida semanal de los restos de poda previa petición a la Mancomunidad o la recogida a domicilio de enseres.



A las tres denuncias por tirar enseres sin seguir las recomendaciones, hay que sumar una por orinar en la vía pública.



Desde el Ayuntamiento se pone en valor la implicación de los agentes en la realización de estas actuaciones que permiten avanzar en mejorar el control en el municipio de actividades ilegales o incívicas.