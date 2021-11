¿FAVORITISMO EN EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA? El PP pide explicaciones para que Rojo aclare los “premios económicos” que da al ex viceportavoz socialista

martes 09 de noviembre de 2021 , 11:23h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara ha pedido al alcalde Alberto Rojo y a su concejal de Transparencia de Ciudadanos Israel Marco que convoquen de oficio la Comisión de Transparencia para aclarar las productividades “constantes y estables” que lleva otorgando desde 2019 al hoy ordenanza mayor del Ayuntamiento, quien fuera viceportavoz socialista en el anterior mandato, Víctor Cabeza. Así lo ha anunciado hoy el concejal del Grupo Popular, José Luis Alguacil, quien ha explicado que estos complementos de productividad “no deben ser un concepto estable ni continuado en la nómina de trabajador, y en este caso es continuo y estable porque el ordenanza mayor ha sido premiado ya con más de 14.000 euros en diferentes pagas desde que Rojo es alcalde”.



Alguacil ha recordado que en mayo del pasado año el Grupo Popular ya denunció los “escandalosos complementos de productividad que se estaban dando al ex viceportavoz socialista” y que “ya entonces calificamos como actitud caciquil, discriminatoria y arbitraria con el resto de funcionarios” de este Ayuntamiento y con el resto de ordenanzas por estos “premios” que se están dando por parte del gobierno de Rojo. Pero es que “el pasado mes de octubre por decreto se volvió a premiar con otros 3.000 euros al ex alto cargo socialista”; un “premio” que se da, según ha leído textualmente el concejal del Grupo Popular, en concepto de su “especial rendimiento y la actividad extraordinaria con que viene realizando su puesto de trabajo de Ordenanza Mayor”. “Esta es la única justificación que aparece en el decreto que firma el concejal de Personal, Santiago Baeza”. Además, hay que recordar que en la última modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) también se le subió de nivel con lo que ello conlleva de aumento de salario.



Por ello, desde el Grupo Popular piden “transparencia” para conocer “cuál es la especial dedicación” que tiene este funcionario, al tiempo que se preguntan “por qué no se ha convocado un concurso interno para cubrir las nuevas necesidades recién creadas por este equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos, porque el resto de ordenanzas podrían haber optado a realizar estas funciones que como vemos en los distintos decretos son estables y continuas”.



Por último, Alguacil ha dicho que “la Comisión de Transparencia se tendrían que convocar según el reglamento cada tres meses pero durante estos más de 25 meses de gobierno de Rojo no se ha convocado nunca de oficio y solo se ha reunido cuando este grupo político u otro lo ha solicitado”. Así, “confiamos en que el gobierno de Rojo convoque esta comisión para que todos los vecinos de Guadalajara podamos saber y conocer cuáles son las especiales dedicaciones de este funcionario”.