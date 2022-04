El Dépor suma los tres puntos in extremis y se acerca al objetivo (1-2)

miércoles 06 de abril de 2022 , 08:05h

El Deportivo Guadalajara consiguió una importante victoria en la mañana del domingo en su visita al ‘Municipal’ de San Clemente. Ante aproximadamente un centenar de aficionados morados desplazados, los alcarreños cuajaron una más que notable actuación y supieron reponerse al mazazo del gol local en el tramo final de la primera mitad. Iván Riveiro empató el encuentro en el segundo tiempo y Adri Castro transformó en los últimos un decisivo penalti que hizo que los tres puntos volaran a Guadalajara.



Los once que saltaron al terreno de juego fueron los mismos que en las jornadas anteriores y que habían conseguido las últimas tres victorias de manera consecutiva. Desde el primer momento el equipo intentó hacerse con el control del balón y del partido frente a un San Clemente bien plantado que cada vez que robaba intentaba contragolpear con la velocidad de Juanvi y de los puntas, Borja y Rossi. Sergi Segura e Iván Moreno aparecieron mucho por las bandas y sirvieron el balón al área en múltiples ocasiones, aunque nadie terminó de conseguir un remate claro.



Javier Ablanque tuvo la primera gran ocasión del equipo a través de un remate de cabeza en un centro a balón parado que Juli salvó bajo palos con una gran parada. Cheki, Iván Riveiro y Darío marcaron el ritmo del partido, embotellando a su rival y encontrando espacios. Sin embargo, ese dominio no terminó de traducirse en ocasiones claras ante la voluntariosa defensa del San Clemente. También hubo polémica en una acción en la que los morados reclamaron un posible penalti sobre Iván Moreno por un agarrón de un jugador local que además se lesionó en la acción.



La mejor ocasión de la primera parte la tuvo Darío García en el tramo final del primer tiempo. El madrileño recogió en la frontal del área un pase atrás de Iván Riveiro y lanzó un latigazo que se estrelló con violencia en el larguero. Pocos minutos después llegó el 1-0. En una transición rápida muy acertada del San Clemente, Julio Royo encontró a Rossi a la espalda de la defensa. El delantero se adelantó el balón con la cabeza y, desde dentro del área, realizó un disparo cruzado ante el que nada pudo hacer Álex Herrero para abrir el marcador. El Dépor intentó reaccionar, pero el único disparo antes del descanso fue para Julio Royo, que se aprovechó de un rechace para un golpeo cruzado que no cogió portería.



El paso por vestuarios fue revitalizador para el Dépor. El equipo morado salió en tromba al segundo tiempo y en los primeros cinco minutos dispuso de varias llegadas con peligro. La primera fue una volea de Cheki dentro del área que se marchó rozando la escuadra, y poco después Iván Riveiro disparó desde dentro del área y se encontró con una gran parada de Juli. El gallego fue gran protagonista del segundo tiempo, tocando más balón que en la primera parte y siendo indetectable para la defensa del equipo rival.



Cuando había transcurrido media hora de partido llegó el empate. La pillería de Iván Riveiro y Cheki fue decisiva, pues el alcarreño sacó rápido un córner en corto para el gallego, que desde dentro del área sacó un disparo que bloqueó un defensa. El rechace lo volvió a meter al área pequeña Ablanque, y tras pasar por Fran Santano y Richi Souza el balón le quedó muerto en el segundo palo a Iván Riveiro. El gallego se colocó a la perfección y al primer toque mandó el balón al fondo de la red con un golpeo raso.



Con el empate, Gonzalo Ónega dio entrada a Chupi y Adri Castro, que dieron un soplo de aire fresco al equipo en ataque. Ambos salieron con muchas ganas después de sus respectivas lesiones y fueron decisivos en el tramo final. Ya en el minuto 88, Iván Riveiro se coló en el área y, ante la salida del portero dio un pase de la muerte que terminó en los pies de Iván Moreno. El malagueño disparó a gol y la pelota golpeó en el brazo de un defensa, pitando el árbitro inmediatamente penalti.



Adri Castro fue el encargado de tomar la responsabilidad. El granadino cogió el balón, no se puso nervioso y engañó al portero. Cuando el balón entró al fondo de la red se desató la locura entre el centenar de aficionados morados que habían viajado a San Clemente. Tras el gol, Ónega introdujo a Módula y Laucha para cerrar los minutos que quedaban.



Sin sufrir, terminó el Dépor un partido muy importante que le mantiene en lo más alto de la clasificación cuando solo restan tres partidos hasta final de temporada. Los morados mantienen su ventaja de cuatro puntos con respecto al segundo clasificado y tendrán incluso la posibilidad matemática de ser campeones el próximo domingo en el ‘Pedro Escartín’ contra el Huracán de Balazote.



FICHA TÉCNICA:



A.D. San Clemente: Juli; Pacheco, Iván Muntaabski, Chan, Pablo; Fernando (Álex García, 82′), Julio Royo (Moya, 62′), Pasquali, Juanvi; Rossi (Roberto, 62′) y Borja Arellano (Minjun, 72′).



C.D. Guadalajara: Álex Herrero; Stevens, Ablanque, Gerar, Sergi Segura; Richi Souza (Adri Castro, 70′) (Laucha, 88′), Darío García, Cheki (Soga, 85′), Iván Riveiro; Iván Moreno (Módula, 88′) y Fran Santano (Chupi, 70′).



Árbitro: J. Panduro Villegas (Comité Castellano-Manchego). Amonestó a Pasquali (45′) y a Iván Muntaabski (89′) de la A.D. San Clemente y a Iván Moreno (42′), Gerar (45′) y Stevens (47′) del C.D. Guadalajara.



Goles: 1-0, Rossi, minuto 38; 1-1, Iván Riveiro, minuto 62; 0-3, Adri Castro p., minuto 88.