El PP de Guadalajara propone “defender sin fisuras” los intereses de la provincia frente a la normativa europea que pone en riesgo el futuro de la lavanda

jueves 27 de enero de 2022 , 13:43h

De aprobarse la nueva “estrategia de sostenibilidad” de la Unión Europea, conocida como “Pacto Verde”, ocasionaría un grave perjuicio para la producción de lavanda en Guadalajara, un sector fundamental que genera riqueza y empleo en una zona de la provincia, y al que podría poner fin la nueva normativa europea.



Así lo ha señalado el portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara, Alfonso Esteban, quien ha detallado que el borrador de esa “estrategia de sostenibilidad para la Unión Europea”, contempla la inclusión de los aceites esenciales de lavanda y lavandín como productos químicos, y obligaría a modificar la clasificación y envasado de estas plantas, de manera que en el etiquetado de esos productos debería incluirse el término “tóxico”, algo que en la práctica acabaría con su utilización para usos cosméticos.



Esteban, en comparecencia de prensa junto a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Brihuega, Ana González, ha alertado del grave riesgo que supone no sólo para la producción de lavanda, sino también para el comercio, la hostelería y el turismo en general de una zona, La Alcarria, que ha encontrado en la lavanda un sector esencial para impulsar el desarrollo, la economía y el empleo. De hecho, según ha subrayado Esteban, en Guadalajara se cultivan unas 2.5000 hectáreas de lavanda, generando un millar de empleos y unos ingresos económicos anuales de unos 5 millones de euros.



Para evitar los graves perjuicios que para Guadalajara supondría la aprobación de la nueva normativa europea en los términos que recoge el borrador, desde el Grupo Popular consideran que la Diputación de Guadalajara debe liderar la defensa “cerrada” de los intereses de esta provincia.



En esa línea, su portavoz ha anunciado la presentación de una moción para su debate en el próximo Pleno, en la que los populares defienden que la Diputación muestre “su apoyo sin fisuras” al sector del cultivo de lavanda y la producción de aceites esenciales, como una de las actividades en auge en Guadalajara, fundamental para el desarrollo de las zonas rurales en los aspectos agrícola, comercial y turístico.



Además, la propuesta del Grupo Popular plantea que desde la Diputación de Guadalajara se inste al Gobierno de España “a liderar cuantas acciones sean necesarias en el marco europeo para defender al sector de las aromáticas y conseguir que esta modificación de su calificación no se lleve a efecto”. Y por último, que se inste a los Grupos Políticos del Parlamento Europeo para rechazar la regulación propuesta en el borrador de estrategia de sostenibilidad, “que acabaría con las expectativas de un sector tan importante para una zona de la provincia de Guadalajara”.



Los populares consideran “excesiva” la obligación que quiere imponer la Unión Europea, temen el grave perjuicio que supondría para Guadalajara e invitan a los responsables de la Diputación a defender los intereses de la provincia instando al Gobierno de España a tomar las riendas de esta defensa frente a las intenciones de la Unión Europea.



En la misma línea, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Brihuega, ha subrayado la importancia de la producción de lavanda para la localidad y para toda la comarca. Por eso, Ana González considera fundamental que el Gobierno municipal respalde la moción que el Grupo Popular presentará al Pleno. “Aquí no vale esquivar el tema argumentando de no es competencia municipal. Estoy convencida de que la moción se aceptará, porque se trata para defender sin fisuras los intereses de los brihuegos, de los productores, de los agricultores, de los hosteleros, de los pequeños comerciantes y del empleo que la lavanda genera en nuestro pueblo”, ha concluido la portavoz del PP.