Eladio Freijo urge la puesta en marcha de un plan de mejora de instalaciones deportivas ante la dejadez de Alberto Rojo

viernes 15 de octubre de 2021 , 13:43h

El Grupo Municipal Popular propondrá en el próximo pleno del Ayuntamiento un Plan de mantenimiento, reparación y reposición de las instalaciones deportivas de la ciudad. Así lo ha anunciado hoy el concejal Eladio Freijo quien considera que Guadalajara necesita “de forma urgente” este plan porque “la situación de muchas de nuestras instalaciones deportivas es insostenible debido a la dejadez y falta de planificación del actual equipo de gobierno”. A esto se une las “continuas quejas de nuestros deportistas y clubes deportivos sobre la situación de las instalaciones” que acumulan suciedad, falta de mantenimiento, elementos desgastados, falta de material necesario para la práctica deportiva, humedades, goteras y grafitis, entre otros.



Eladio Freijo, acompañado del concejal José Luis Alguacil, ha escenificado esta falta de mantenimiento a las puertas de las pistas de San Roque, “unas pistas históricas que llevan dos años y medio cerradas, desde que gobierna el PSOE con Ciudadanos en nuestra ciudad”. “La falta de mantenimiento de nuestras instalaciones no solo demuestra una falta de decoro si no que puede afectar gravemente a nuestros deportistas debido a las graves lesiones que pudieran tener debido al mal estado de las instalaciones”, ha apuntado Freijo.



“Basta con dar una vuelta por las principales instalaciones de nuestra ciudad para darnos cuenta que necesitamos un plan de mantenimiento que se adapte a las necesidades de nuestra ciudad y mas cuando Rojo se comprometió en su programa electoral a “Realizar un Plan Renove de Mejora de Instalaciones Deportivas Municipales”, ha añadido.



Las promesas del alcalde se han quedado en humo.-



Por su parte, el concejal del Grupo Popular José Luis Alguacil se ha preguntado “para qué sirve una concejalía de Deportes que en lo principal que es mantener en buen estado las instalaciones deportivas no están haciendo nada”. Alguacil ha dicho que “hemos dejado margen suficiente para que se hubiera actuado ya, este gobierno tiene que espabilar porque después de dos años y medio la realidad muestra un estado lamentable y las promesas realizadas por el alcalde se han quedado en humo”.



Según han denunciado los concejales del Grupo Popular, la situación “es tan critica de llegar al punto de cerrar complejos deportivos como el de San Roque o buena parte del Complejo Jerónimo de la Morena, siendo estas dos instalaciones dos de las más usadas por los deportistas de nuestra ciudad”.



De hecho, en los últimos días hemos visto cómo grandes deportistas de nuestra ciudad se quejaban de forma pública del estado de conservación de nuestras instalaciones, señalando, entre otras, que una de las principales instalaciones de nuestra ciudad no reunía las condiciones necesarias para la práctica del fútbol profesional.



Por todo ello, desde el Grupo Popular piden a Rojo “que se ponga a trabajar ya para que la situación no se agrave” realizando un plan de mantenimiento que recoja las características especiales de cada material o equipo y las de la instalación deportiva, donde se identifiquen los recursos materiales y humanos; y en las instalaciones al aire libre que se contemple pintura, vallado, limpieza y material deportivo; así como el mantenimiento de todas las instalaciones de césped artificial de las pistas de atletismo, Jerónimo de la Morena y campos anexos del Pedro Escartín, y el cumplimiento del pliego para el cuidado del césped natural del campo de fútbol Pedro Escartín.



También son necesarias, a juicio del Grupo Popular, actuaciones especializadas sobre el parquet y tarima del Palacio Multiusos y del Polideportivo David Santamaría, la reparación integral de las pistas de tenis y pádel del complejo de San Roque y Jerónimo de la Morena y realizar el mantenimiento y reparación dentro de las competencias que tiene el Ayuntamiento a los polideportivos de los centros educativos.