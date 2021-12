Castillo afirma que las políticas del PSOE de Page y de Sánchez “son las mismas que están llevando a este país y a sus ciudadanos a una de las peores crisis”

martes 21 de diciembre de 2021 , 17:47h

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha asegurado esta mañana que las políticas que lleva a cabo el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page en nuestra región, “son exactamente las mismas” que está ejecutando el presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, con el apoyo de sus socios de Gobierno, Podemos.



Castillo ha reprochado a Page que intente desmarcarse de Pedro Sánchez cuando va a los medios de comunicación nacionales y hace declaraciones bastante presuntuosas criticando a su líder nacional, “porque la única realidad es que cuando regresa a nuestra tierra reproduce textualmente las mismas políticas que su jefe nacional”.



Para demostrar esto, el presidente provincial ha recordado que el pasado 4 de noviembre en las Cortes de Castilla-La Mancha, el Grupo Popular presentó una moción para instar al Gobierno de España a que creara un Fondo de Contingencia para paliar los efectos de esta crisis en este precio de la luz y el PSOE de Page, que es mismo que el de Sánchez, votó en contra de esa moción, al igual que los diputados regionales de Ciudadanos”.



Castillo ha hecho estas declaraciones durante su participación en la mesa informativa que ha instalado el PP esta mañana en la Plaza de Santo Domingo, en Guadalajara, sobre la campaña contra la subida de la luz que ha promovido el Partido Popular y en la que ha participado también, el vicesecretario de Participación del Partido Popular, Jaime de Olano, el diputado nacional, José Ignacio Echániz, el secretario provincial del PP y portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Alfonso Esteban, el vicesecretario de Acción Política, Román García, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, y concejales, así como el vicesecretario del PP-CLM de Reto Demográfico, Álvaro Vara, y otros cargos del partido.



En este marco, el responsable provincial del PP ha aseverado que las políticas de Sánchez “o la inacción del mismo” se traducen en un acoso y derribo a las familias y a la económica doméstica. “Desgraciadamente desde que Gobierna Sánchez las familias están sufriendo una subida de la luz hoy mismo del 600%, en comparación con el mes de diciembre del año pasado, la cesta de la compra ha subido casi un 40% o los combustibles entre 25 y 30%”, ha explicado.



Igualmente, ha apuntado Castillo, los ayuntamientos se ven lastrados “de esta mala praxis” del Gobierno porque hoy día “cuando queremos contratar un servicio o una obra comprobamos que ha subido entre un 30 y 40% de lo que nos venía costando anteriormente”. Todas estas subidas desorbitadas provocan, ha afirmado, “que el ciudadano tenga peores servicios, o no disponga de todos los que debiera en un principio porque los presupuestos municipales están sufriendo también la nefasta gestión de los gobierno socialistas”



Castillo ha aseverado que los gobiernos socialistas no pueden escudarse en la Crisis del Covid “porque como Gobierno tienen la obligación y la responsabilidad de actuar, de tomar medidas y en consecuencia de paliar los efectos de la crisis en los ciudadanos, y lamentablemente nos estamos encontrando todo lo contrario”.



Olano critica que “Sánchez siga sin hacer nada ni aceptar las propuestas del PP”



Por su parte, el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha recordado que el PP lleva casi dos años reclamando una ley de pandemias que permita a las comunidades disponer de los instrumentos necesarios para poder combatir la pandemia y lamenta que “la cerrazón y el sectarismo” del Gobierno le impida aprobarla



Además, ha criticado que Sánchez se niegue a poner en marcha una ley que evite que en España haya 17 navidades “única y exclusivamente porque es una propuesta de Pablo Casado”. “No solo lo pide el PP, también los sanitarios, las comunidades de cualquier signo político, el Tribunal Supremo, el Consejo de Estado…”, ha remarcado Olano.



Igualmente ha aseverado que los PGE que se aprobarán en el Senado “son falsos, no solucionarán los problemas de los españoles, saldremos mucho más endeudados y los datos de pobreza se seguirán incrementando”. “Desde que Sánchez está en La Moncloa cada minuto hay un español que entra en situación de pobreza”



A su juicio, “Sánchez es incapaz de hacer frente a los problemas de los españoles por pura incompetencia y soberbia”, asevera



El vicesecretario de Participación del PP ha criticado que el presidente del Gobierno recurra “constantemente a la propaganda y a la mentira” y denuncia que sus “malas políticas” están provocando que los españoles pierdan poder adquisitivo y que la cesta de la compra, llenar el depósito del coche o el recibo de la luz sea cada vez más caro.



Olano ha puesto en valor la batería de medidas que el PP ha presentado en el Congreso para paliar esta situación y que reciben el “no reiterado de Sánchez”



Finalmente ha subrayado que éste será el mes de diciembre con el precio de la luz más alto de la historia y que en los últimos seis días se ha batido el récord histórico diario mientras “Sánchez sigue sin hacer nada ni aceptar las propuestas del PP”, ha concluido.