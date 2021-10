La Guardia Civil de Guadalajara DESALOJA 10 de las cerca de 50 viviendas que hay ocupadas en el bloque de 'Las 3.000' de Horche

jueves 14 de octubre de 2021 , 19:17h

Los vecinos de Horche (Guadalajara) se encuentra desde este jueves algo más tranquilos a raíz de que esta misma mañana se hayan registrado los primeros desalojos de una decena de viviendas de las casi cincuenta que hay ocupadas solo en el bloque situado entre la Travesía de las Canteras con el Camino de Lupiana, más conocido como 'Las 3.000'.



Antes de las ocho y media de la mañana ya habían llegado a Horche más de una docena de vehículos de la Guardia Civil y en torno a las 10.00 horas han comenzado los desalojos que, según los propios vecinos de la zona, han transcurrido de forma tranquila, aunque en algún caso han tenido que proceder al derribo de la puerta.



Así, de forma progresiva se ha procedido también a la retirada de muebles y otros elementos y se ha dado la opción a los 'okupas' de recoger sus enseres, aunque algunos la han rechazado.



Desde la Asociación Vecinal Defiende Horche, creada precisamente para luchar contra la creciente ocupación de viviendas en este municipio y los problemas de convivencia que estaba generando, han valorado estos primeros desalojos como "una buena noticia para el pueblo de Horche", con la esperanza de que todo se desarrolle sin incidentes y que la entidad propietaria de estas viviendas y el Ayuntamiento "pongan todos los medios a su alcance" para que estas casas no vuelvan a ser ocupadas.



Por su parte, desde el Ayuntamiento, su alcalde, Juan Manuel Moral, ha señalado a Europa Press que lo único que sabe él es que hoy han ido al municipio realizar el lanzamiento de diez viviendas con la presencia de Guardia Civil, los secretarios judiciales de los juzgados y representantes de la empresa propietaria y que el Ayuntamiento procederá ahora a retirar los contadores de agua.



Parece que esto podría ser solo el inicio de la desocupación de muchas más viviendas ahora ocupadas ya que, tal y como ha confirmado el regidor, en el mes de enero había ya algunos alzamientos que no se pudieron ejecutar, aunque es algo que tampoco puede confirmar.



"Me imagino que la justicia seguirá con el proceso", ha subrayado Moral tras mostrar su total apoyo a la Asociación Vecinal Defiende Horche. "Es palpable y está a la luz. No creo que haya habido otro Ayuntamiento ni otro alcalde que ha estado apoyando más a la asociación y al pueblo que este".