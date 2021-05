INDIGNACIÓN Los vecinos de Horche atemorizados por las amenazas de muerte de los OKUPAS de 35 viviendas : "Vamos a matar a tó el pueblo"

jueves 13 de mayo de 2021

Según informa este miércoles COPE Guadalajara, los vecinos de Horche se encuentran atemorizados e indignados por las amenazas de muerte de los okupas de "Las Tres Mil".



El alcalde horchano reconoce problemas de convivencia con los okupas de una promoción de más de 35 viviendas propiedad de una entidad bancaria, en el entorno de calle Herreñales.



"Por mis muertos, porque no le cogí, si no, estaría muerto" o "pues por no hacernos caso, vamos a matar a tó el pueblo" son algunas de las contundentes amenazas que un okupa profiere, en un vídeo grabado y colgado por él mismo en redes sociales, contra los vecinos de Horche. Es uno de los okupas que se han instalado ilegalmente en las más de 35 viviendas de una promoción propiedad de una entidad bancaria, ubicadas en el entorno de la calle Herreñales del municipio alcarreño, una zona conocida popularmente como "Las Tres Mil".



Como se puede ver en sus imágenes que se han subido en las redes sociales, el okupa arremete verbalmente, en lenguaje especialmente malsonante, contra los, según los califica, "horchanos de mierda, putos paletos", a los que acusa de haberles intimidado, incluso de haber lanzado a las tres de la madrugada un ladrillo contra el portal de la vivenda que ocupa ilegalmente y que ha provocado la rotura de un cristal.



No es de extrañar que, debido a este vídeo amenazador y a los constantes problemas de conviviencia generados por los okupas, especialmente los más conflictivos que han llegado últimamente, los vecinos de Horche sientan miedo.



Así lo ha confirmado el alcalde horchano, Juan Manuel Moral a la emisora COPE de Guadalajara que ha señalado que "el problema que tenemos es que esto está causando un gran revuelo, en el sentido de que se está produciendo algún acto de delincuencia más, algún robo y, sobre todo, por la psicosis de miedo que sienten los vecinos de Horche".