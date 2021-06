Horche estalla CONTRA los OKUPAS : “Vivimos bajo un marco legal que protege al maleante, lo respalda el Gobierno actual de Pedro Sánchez y Podemos..SOLUCIONES YA"

domingo 27 de junio de 2021

El pueblo de Horche unido se manifestó ayer en contra de la okupación y de todas sus consecuencias que han roto la paz social del municipio generando una situación insostenible de actos vandálicos y graves alteraciones de orden público. Todos a una, cientos de personas salieron a la calle para realizar el recorrido desde el Paseo de la Virgen pasando por la calle San Roque hasta llegar a la Plaza Mayor donde un portavoz de la Asociación Vecinal Defiende Horche leyó un manifiesto con todas las reivindicaciones.



También tomaron la palabra el portavoz de la Plataforma de Afectados de Ocupación–Ley Antiocupas y el alcalde de Horche. La cabecera de la manifestación portaba una pancarta donde se podía leer “Horche sin Okupas, CaixaBank responsable” y durante el recorrido se pudieron escuchar voces de

“Fuera okupas”, “A okupas y delincuentes, Gobierno y Justicia los defiende”, “Okupación social = Okupación ilegal”, “Horche sin okupas, CaixaBank Responsable” o “Horche no aguanta, la justicia no avanza”, entre otras.



Con casi 60 pisos ocupados propiedad de la entidad bancaria CaixaBank, el pueblo de Horche sufre los efectos de la okupación que se ha convertido en un verdadero problema de Estado: robos, hurtos, amenazas, intentos de agresión, vandalismo, tráfico de drogas, o cómo las propias viviendas son anunciadas en portales inmobiliarios a 1.200 euros con derecho a luz y agua gratis.



Muchos

propietarios vecinos del pueblo han tenido que marcharse dejando sus viviendas en el bloque okupado por la grave situación generada.



“Vivimos bajo un marco legal que protege al maleante, al que asalta una propiedad privada -sea de un banco o de un particular- y que automáticamente se convierte en legítimo dueño de lo ajeno. Eso lo respalda una ley. Eso lo respalda el Gobierno actual de Pedro Sánchez y Podemos, los cuales, esta

misma semana, sin ir más lejos, ya han dejado claro que no tienen intención de cambiar las cosas demostrándolo con la aprobación del nuevo decreto ley que seguirá amparando al okupa, en vez de volcarse en buscar soluciones y resolver la falta de acceso a la vivienda con instrumentos legales y fectivos y no permitiendo a las mafias arrebatar la propiedad”, decía el manifiesto.



Por ello, desde la Asociación reclaman la aprobación de una ley estatal contra la okupación de viviendas y la implicación de CaixaBank, propietaria de los inmuebles okupados: “no quiere implicarse en el problema, y su pasotismo está agravando el enfrentamiento social. Caixabank es hoy, aquí en Horche,

responsable, culpable y cómplice de los okupas. Por el momento, no ha mostrado atisbo de sensibilidad con el pueblo de Horche”.



“Desde la Asociación Vecinal Defiende Horche hemos iniciado un camino difícil, pero sin vuelta atrás. Nuestra indignación no va a convertirse en frustración y vamos a seguir trabajando, primero para que no se sigan produciendo okupaciones, y segundo para acabar con las actuales, para acabar con la impunidad del okupa que campa a sus anchas con el beneplácito del poder judicial por la lentitud de sus decisiones”, seguía el manifiesto también pidiendo “celeridad en las resoluciones judiciales, que la orden de desalojo que está en la Audiencia Provincial se resuelva ya, no queremos más plazamientos,

no queremos más permisividad al okupa”.



Por último, agradecieron al pueblo de Horche “la unión que ha nacido a raíz de este problema” y el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “que necesitan un marco legal adecuado para poder actuar ante lasokupaciones”.