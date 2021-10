Iván Martínez presenta este viernes su segundo libro en la Multiusos de la Diputación de Guadalajara

Se trata de la novela "El tesoro de la Mancha"

jueves 14 de octubre de 2021 , 18:29h

Iván Martínez de Miguel, licenciado en Periodismo por la Complutense, presenta junto a la también periodista Carmen Ibáñez mañana, viernes 15 de octubre, a partir de las 19:30 horas en la Sala Multiusos de la Diputación de Guadalajara su segundo libro.



Titulado "El tesoro de la Mancha", el autor resume su novela partiendo de "cuando Mateo Alcaraz acude a la lectura del testamento de su tío Braulio Cervantes, no sabe que su vida está a punto de cambiar para siempre. Un objeto enigmático y su última voluntad en forma de pistas, desencadenarán una serie de acontecimientos para reunir las piezas clave de un artefacto oculto que representa un legado desconocido" de manera que "el joven detective deberá repetir otra búsqueda del tesoro, trasladando su escenario principal a Castilla-La Mancha y con las cinco provincias de la tierra de Don Quijote como punto de encuentro. Lo que parecía una tarea personal y emotiva, se convertirá en una lucha por poseer uno de los mayores secretos de la Humanidad. Una misión extraordinaria, peligrosa y cargada de misterios sin resolver".



Iván Martínez de Miguel es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (2011) y he compaginando su actividad profesional la faceta de escritor publicando que se materializa en este libro y en un título anterior: "Los misterios de Río Dulce". A lo largo de los años he desarrollado su actividad profesional en diferentes lugares: gabinetes de prensa, periódicos en papel, medios digitales, revistas online, como redactor corporativo y de contenidos; y también como responsable de marketing, SEO y Community Manager, si bien siempre ha estado muy ligado a la escritura desde muy joven participando en diferentes certámenes literarios.



Tras conseguir darse a conocer en el panorama literario con su primera novela "Los misterios de Río Dulce" en la que cuenta la historia sobre un pueblo castellano al que el protagonista debe acudir a resolver los secretos que esconde, dedicó su tiempo a investigar nuevos escenarios, pasear por su historia, descubrir sus leyendas y empaparse de los lugares en los que se ambienta este libro en "una aventura en busca de un misterio que ha permanecido oculto durante cientos de años".