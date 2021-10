Guarinos critica el discurso decepcionante, desestructurado y “de chascarrillo de barra de bar” de un Page aburrido de Castilla-La Mancha

miércoles 06 de octubre de 2021

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha censurado el discurso “decepcionante, desestructurado y de chascarrillo de barra de bar” de un Emiliano García-Page que está “aburrido de Castilla-La Mancha”.



Así se ha manifestado Guarinos en rueda de prensa tras el discurso de Page en el Debate sobre el Estado de la Región, donde ha lamentado que este “monólogo interminable” de casi 5 horas de duración se produce porque el presidente de la región “no está acostumbrado a venir a las Cortes regionales”.



La parlamentaria ‘popular’ se ha preguntado “dónde están las 200 medidas que ayer anunció” porque en este discurso, que ha sido “el peor discurso de la historia de Castilla-La Mancha, ni se han dicho ni se han anunciado”.



Guarinos ha asegurado que el discurso de Page es “fiel reflejo del orador”, que está “lleno de soberbia, orgullo y vanidad”, además de “aburrimiento y lejanía” y una falta de “pasión y sentimiento de defender a Castilla-La Mancha y a su gente”.



Una soberbia de la que ha hecho gala hoy y que demostró durante la pandemia cuando dijo que los maestros “querían 15 días de vacaciones”, cuando acusó a los sanitarios “de no trabajar y de grabar vídeos”, cuando criticó a los alcaldes diciendo que solo se dedicaban a “dejar de barrer calles y cerrar parques” o cuando hizo esas declaraciones “moralmente reprobables” hablando de las personas mayores como “no válidas”.



Guarinos ha recordado que Page "tiene por costumbre no cumplir lo que promete", algo que ha quedado demostrado cuando ha hablado de las obras hospitalarias “que no ha sido capaz de poner en marcha” y que han “estado cerradas durante la peor crisis sanitaria”.



“Estamos hablando de una persona que ha demostrado valentía cuando está en Castilla-La Mancha y ante los medios de comunicación, pero que es muy cobarde cuando sale de la región”, ha incidido.



La diputada regional del PP ha aseverado que Page es “cómplice” de todas las “tropelías de Sánchez”, ya que presume de moderación, pero es “responsable de los gobiernos más radicales en España y en Castilla-La Mancha”, ya que fue el primer presidente de una Comunidad Autónoma que formó un gobierno con Podemos.



Guarinos ha criticado “la permanente hipocresía” de Page, ya que si hoy existe un modelo de financiación insuficiente para Castilla-La Mancha es porque Page en 2009, siendo senador, “lo aprobó y lo votó”.



“Page ha demostrado que es una persona con falta de empatía, de sensibilidad y que no está pegada a la realidad de Castilla-La Mancha”, por lo que ha cuestionado que Page muestre satisfacción y orgullo ante un escenario en el que la región es la quinta en tasa de paro, la primera en tasa de mortalidad y la segunda en tasa de letalidad.



Por último, Guarinos ha censurado a un Page que “no ha estado en la crisis sanitaria, ni en otras crisis como la DANA o el temporal Filomena”. Así, ha dicho que “después de este discurso está más claro que nunca que Page es pasado y que Castilla-La Mancha tiene futuro con Paco Núñez en el Gobierno regional”.



“Page está en la senda de la retirada y hay una cosa clara que es que en 2023 el Partido Popular de Castilla-La Mancha va a gobernar la Junta de Comunidades y que Paco Núñez será presidente”, ha concluido.