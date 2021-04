Guarinos: “Page y el consejero de Sanidad mienten con un descaro sin precedentes; El convenio con Canarias estaba firmado desde el 4 de diciembre de 2020“

jueves 22 de abril de 2021

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del GPP, Ana Guarinos, ha asegurado hoy que Page y el consejero de Sanidad han mentido con “un descaro sin precedentes“, ya que, el convenio que supuestamente fueron a firmar a Canarias ya estaba firmado desde el pasado 4 de diciembre.



Así se ha pronunciado Guarinos en el Pleno de las Cortes Regionales, donde ha pedido a Page que “pida perdón“ a todos los castellano-manchegos por marcharse de viaje privado a Canarias junto a su consejero de Sanidad y pagarlo con recursos públicos: “Castilla-La Mancha no está para pagar fiestas a nadie, tampoco a Page ni a su consejero de Sanidad“, los responsables de la peor gestión sanitaria del Covid19 en España.



En este sentido, la dirigente popular ha mostrado públicamente en la tribuna el documento que acredita que la firma del convenio entre el presidente de Canarias y el presidente de Castilla-La Mancha, que justificó el viaje a Canarias durante todo un fin de semana, tuvo lugar el 4 de diciembre de 2020.



Por eso, ha exigido a Page que asuma personalmente el pago de todos los gastos que ha ocasionado su viaje a Canarias.



Además de esto, Guarinos ha denunciado que “mientras Page estaba de vacaciones pagadas con dinero público, muchos hosteleros se veían obligados a echar el cierre de sus negocios porque se les prohibía trabajar, y en nuestra región aumentaban los ingresos en la UCI y se incrementaban los contagios, siendo esta comunidad una de las regiones que menos test realiza de toda España“.



“Mientras Page disfrutaba de Canarias, Castilla-La Mancha se convertía en la Comunidad Autónoma que menos dosis de vacuna había administrado durante los tres primeros meses del año, y, también, mientras él estaba de vacaciones a gastos pagados, nuestra región seguía y sigue cerrada perimetralmente y muchos castellano-manchegos ni siquiera pueden viajar a otros lugares para ver a sus familias a quienes llevan meses sin poder ver“.



En este sentido, ha insistido en que, mientras Page “se paseaba de isla en isla“, muy sonriente en las fotografías y redes sociales de cargos socialistas canarios, la evolución de la pandemia seguía en aumento y continuaban falleciendo personas.



Por eso, Guarinos ha lamentado que los máximos responsables de la nefasta gestión sanitaria de la región hayan disfrutado de unas vacaciones privadas en las ilas Canarias mientras los castellano-manchegos seguíamos y seguimos encerrados.



“Los castellano-manchegos nos merecemos una explicación ante tanto despropósito“



Guarinos ha recalcado que los castellano-manchegos se merecen una explicación ante tanto despropósito y “se merecen conocer la verdad, sin mentiras, y sin excusas“.



Así, ha recordado que los ciudadanos se merecen conocer todos los detalles de su viaje a Canarias y se ha preguntado qué hacía el presidente regional y su consejero de Sanidad allí si no tenían agenda pública reconocida el viernes por la tarde y el sábado, y si la agenda del viernes por la mañana era mentira.



De esta manera, ha pedido a Page que aclare cuántas personas le han acompañado, cuánto ha costado el viaje y a que cuantía ascienden los gastos de avión y alojamiento, entre otros.



“Page nos debe una explicación, no al PP-CLM, si no a todos los castellano-manchegos que sufren diariamente las consecuencias con sus decisiones, normas y prohibiciones, mientras ustedes deciden irse de viaje y dejar a la deriva a todos los autónomos, empresas y familias“.



Además de esto, Guarinos ha calificado de “despropósito y desvergüenza“ la actitud de Page, que “no tiene ninguna justificación“, ya que, para el Gobierno regional la libertad es hacer lo que ellos quieran y mientras los ciudadanos viven en el encierro permanente y la ruina como consecuencia de sus imposiciones y sus decisiones que además están demostrando que no son acertadas por las altas tasas de mortalidad y letalidad.



Por ello, el PP no va a consentir las faltas de respeto de Page a los castellano-manchegos que “cumplimos nuestras obligaciones, y que muchos ni siquiera han podido ver a sus familiares durante meses” y, además, no vamos a consentir las faltas de respeto a los empresarios, autónomos y pymes que han tenido que echar el cierre de sus negocios como consecuencia de sus constantes prohibiciones que carecen de todo tipo de rigor sanitario y criterio técnico.



También, ha lamentado que los que dictan las normas que todos debemos cumplir, los que deberían dar “ejemplo”, ser ejemplares y referentes con su comportamiento, son quienes incumplen sus propias normas y deciden irse de fin de semana a las islas Canarias, en referencia a Page y a su consejero de sanidad.



Así, ha asegurado que el Gobierno regional trató de vender este viaje como un viaje de trabajo, pero hemos descubierto que no era más que una excusa para disfrutar de un fin de semana en Canarias, y no en una isla, sino en dos, Tenerife y La Palma, un fin de semana a gastos pagados con dinero público.



Las mentiras tienen las patas cortas y las redes sociales les han jugado una mala pasada. “Hemos pillado a Page y a su consejero de sanidad saltándose el confinamiento, incumpliendo sus propias normas, y utilizando el dinero público para pagarse un fin de semana “turístico”, “privado”, en las islas Canarias”.



De esta manera, ha detallado que en el portal de Transparencia, en la agenda del Presidente y del Consejero de Sanidad, tan solo figuran dos actos el día 9 por la mañana, uno a las 10 y otro a las 11h. A las 10, la firma de un convenio de cooperación junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para el desarrollo del proyecto Historia Clínica Electrónica Estándar, Interoperable y Multirregiones. A las 11, un foro de diálogo entre los dos presidentes.



Ambos actos en Santa Cruz de Tenerife. No hay más previsiones en la agenda pública de ninguno de los dos mandatarios, ni viernes por la tarde, ni el día 10 (sábado), ni el 11 (domingo), ni visita a la isla de La Palma (casualmente la única que dijo Page que no conocía), ni nada de nada.



Todo una gran mentira para justificar un fin de semana a Canarias a gastos pagados



¿Era necesario desplazarse a Santa Cruz de Tenerife para firmar un Convenio de cooperación en la época de la administración electrónica y de la era digital? ha preguntado Guarinos. Es evidente que no, se podía haber firmado digitalmente.



Pero ni siquiera era necesario, ya que convenio que Page supuestamente fue a firmar a Canarias ya estaba firmado. Se firmó el 4 de diciembre de 2020 y se aprobó por las Cortes de Castilla-La Mancha el 21 de enero de 2021.



Por lo tanto, Page no fue a firmar nada porque nada había que firmar. Lo que iba a firmar ya estaba firmado. El viaje que comenzó el día 8 de abril de 2021 era solo una excusa para que el Sr. García-Page y su consejero de Sanidad se fueran de excursión, a hacer turismo “privado” un fin de semana a las islas Canarias. Y se fueron a gastos pagados con el dinero de todos los castellano manchegos.



Guarinos ha recordado que los castellano manchegos no necesitamos prohibiciones, ni limitaciones, ni más restricciones con las que sólo están consiguiendo arruinar esta tierra por tercera vez. “Los ciudadanos necesitamos libertad, la que les ofrece el PP- en comunidades vecinas como Madrid, y Paco Núñez en Castilla-La Mancha, mientras ustedes se van de vacaciones personales a gastos pagados, él se ha dedicado y se dedica a ir de pueblo en pueblo, escuchando y preocupándose por los problemas y preocupaciones de la gente, lo que Page intenta evitar marchándose a Canarias.