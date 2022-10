Guarinos reclama, en Cantalojas, a Page que “de manera inmediata diga si está a favor o en contra de los indultos a sus compañeros socialistas condenados por corrupción”

sábado 15 de octubre de 2022

La coordinadora general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y vicepresidenta de las Cortes regionales, Ana Guarinos, ha aseverado que la política en relación con los indultos que está aplicando el Gobierno socialista de España “es una auténtico insulto para los españoles y los castellanomanchegos”, ya que evidencia que para el PSOE de España y de Castilla-La Mancha los indultos se conceden por motivos de oportunidad política (como en el caso de los independentistas socios del Gobierno), o por afinidad ideológica, como en el de los indultos a los condenados por el mayor caso de corrupción en la historia de la democracia que está preparando Pedro Sánchez con la connivencia y apoyo de Emiliano García-Page. Por ello, ha reclamado a Page “que de una vez por todas se pronuncie sobre el tema, es decir, que diga si está a favor o en contra de los indultos”..



Guarinos ha reprochado a Page su complicidad con Pedro Sánchez para sacar adelante unos indultos por motivos estrictamente ideológicos, algo que es un verdadero insulto y una vergüenza para los castellanomanchegos. Lo fueron los concedidos a los independentistas, sus socios de gobierno, y lo serán los que están preparando para sus compañeros socialistas condenados por corrupción, entre ellos, dos ex presidentes del PSOE a nivel nacional, Chaves y Griñán, por quienes Page puso la mano en el fuego, diciendo que eran personas integras.



Guarinos ha dicho que necesitamos saber si Page está a favor o en contra de los indultos, y si va a votar a favor (como ya hizo con los de los independentistas condenados por delitos de sedición y malversación), o en contra. Recordándole igualmente que “se pronuncie sobre las palabras de su número dos en la región quien, al poco tiempo de conocerse la condena, afirmó que Griñán había sido condenado injustamente, cuestionando la separación de poderes y los fallos de los Juzgados y Tribunales de Justicia”.



Los indultos, ha continuado la coordinadora general, los está concediendo el Gobierno de Sánchez y el propio Page, por intereses políticos y por cuestiones ideológicas, “estableciendo privilegios para unos en función del color político o de la dependencia de sus votos para continuar en el gobierno”.



La coordinadora general del PP-CLM ha tachado estas alianzas “de denigrantes” y ha recordado como los socialistas, entre ellas, la vicesecretaria general de Page en Castilla-La Mancha “también se negaron a investigar en el Parlamento Europeo 379 crímenes de ETA sin esclarecer” tras acceder al gobierno de España gracias a Bildu.



Ante esta situación, Guarinos se ha preguntado a qué está esperando Page para pronunciarse, a decir si está a favor o en contra de los indultos, a abandonar los chascarrillos en medios de comunicación diciendo una cosa y haciendo la contraria. “La palabrería ha terminado, es el momento de la seriedad y no de los chascarrillos, es el momento en el que Page debe romper su silencio y decir dónde y con quien está, si con Castilla-La Mancha o con sus socios de gobierno”. Criticando igualmente las palabras huecas de quien dice con la boca pequeña estar en contra de indultos como los concedidos a los independentistas, pero luego votar a favor de su concesión. “Eso es hipocresía, ese es Page”.



Para Guarinos es lamentable que los socialistas vayan a conceder indultos por razones de afinidad política ante el caso de mayor corrupción política de la historia de España como es el de los ERES de Andalucía. “El PSOE de Andalucía ha robado, no solo a los andaluces, sino a todos los españoles, más de 680 millones de euros de dinero público, parte del cual se gastaron en prostíbulos y cocaína”.



“Page, en su momento, puso la mano en el fuego por Griñán, y se ha quemado”. Ante este escenario y “actitud hipócrita” de los socialistas de España y de Castilla-La Mancha, Guarinos ha pedido a Page que diga de una vez por todas con quien está. “Si está a favor de los indultos a los independentistas que ya se han concedido, o a sus compañeros socialistas condenados por el mayor caso de corrupción; o si está en contra de los mismos y a favor de todos los españoles. Si está a favor de que en este país la corrupción socialista se silencie, como está haciendo él, o si está a favor de que se devuelva hasta el último céntimo de euro que el PSOE ha robado a todos los españoles.”