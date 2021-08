Unidas PODEMOS IU del Ayuntamiento de Guadalajara pide que se cumpla el artículo 16.3 de la constitución sobre aconfesionalidad

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 31 de agosto de 2021 , 13:28h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El grupo municipal Unidas PODEMOS IU en el ayuntamiento de Guadalajara ha presentado una moción para el debate de este próximo pleno del 3 de septiembre para que se cumpla el articulo 16.3 de la constitución que dice “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.



Señalan que "desde el ayuntamiento de Guadalajara es frecuente ver a miembros de la corporación en los actos religiosos, acompañando en las procesiones o bien ofreciendo a la virgen la vara de mando de la ciudad, que representa el poder popular concedido mediante elecciones al alcalde la ciudad", pues bien, desde Unidas PODEMOS IU quieren que eso cambie, y que si se va a cualquier acto religioso se haga como persona privada y NO como corporación municipal.



Según la formación solo se busca que haya una neutralidad en los actos que parten desde el ayuntamiento Alfredo Vicente Ruano decía “recibimos invitaciones del ayuntamiento para ir a misas, pero no para ir a actos culturales, cuando debería de ser lo contrario.” Por otra parte, comentaba “no estamos en contra de las religiones, lo que no nos gusta es que el ayuntamiento se persone como institución en actos religiosos, en su vida privada cada persona puede hacer lo que quiera, pero como cargo público tiene que haber una neutralidad y una separación de poderes, nunca el poder politico y ciudadano puede estar por debajo del religioso” como ejemplo ponía el caso de Zahara en Toledo “desde distintos sitios religiosos se consiguió que se retirara un cartel, por ofensas a la virgen, en el barroco era habitual que pintores como Caravaggio usaran prostitutas como modelos para pintar vírgenes, entendemos que en el barroco hubiera polémicas con esto, pero en la actualidad es un atentado contra la libertad de expresión censurar un cartel por ofensas a la religión.”