“La mejor forma de afrontar la brecha salarial es hablar del salario en sectores feminizados y PSOE y Ciudadanos no han querido” afirman desde Unidas PODEMOS-IU de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 26 de febrero de 2021 , 19:49h

Desde Unidas PODEMOS IU valoran negativamente el resultado del debate y la votación de su moción, el único texto en el pleno en el entorno del 8 de marzo. Con esta moción se pretendía homenajear a las mujeres que fueron pioneras en el ámbito municipal, y por otra parte mejoras salariales para las mujeres en las contratas municipales. Para el concejal de Unidas PODEMOS-IU, José Morales “ver cómo se han absteniendo los y las concejalas del gobierno en una moción como la que presentábamos, con una literalidad de los acuerdos tan amplia para el gobierno es incompresible; no entendemos por qué no homenajear a las pioneras en el Ayuntamiento, ni porque se niegan a estudiar que entrase el salario como algo que las empresas que prestan servicios pueden subir y que eso puntué para quedarse un servicio”.



Y recalca Morales “podíamos quitar palabras, modificar como se hace el homenaje, si es con charlas o no, pero no queremos dejar fuera la inclusión del salario porque es un asunto clave en todas las relaciones laborales y en la brecha salarial”.



En cuanto a la segunda moción que se llevaba a pleno desde la formación morada se ha aprobado la elaboración de una guía de recursos para hacer frente a los riesgos psicológicos que está provocando la Covid19. En este sentido José Morales afirmaba “Nos alegramos que la salud mental se tome en consideración y que se busquen soluciones para que los vecinos y vecinas puedan tener más fácil el acceso a esos servicios”. A continuación, Morales apostilla “ya no tenía sentido pedir la apertura de los parques y las pistas deportivas de los barrios y hemos retirado ese asunto de la votación puesto que ya estaba realizado”.



En cuanto a las preguntas, desde Unidas PODEMOS-IU han preguntado por la posibilidad de sancionar a la empresa Eleroc, a cargo de la limpieza de colegios, por incumplimiento de la obligación de subrogación de las condiciones de la plantilla y convenio colectivo, asimismo han expresado su preocupación por las condiciones en las que se encuentra el espacio de la Hispano Suiza, que desde el 2017 debería haber iniciado el expediente para tener la protección de Bien de Interés Cultural y por ultimo han preguntado por saber cuáles van a ser los pasos a seguir por parte del ayuntamiento de Guadalajara para aclarar las titularidad de los bienes inmuebles aparecidos en la lista de inmatriculaciones de la iglesia en la ciudad de Guadalajara.