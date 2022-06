UNIDAS PODEMOS-IU reclama más plazas en el campamento urbano municipal de Guadalajara

viernes 10 de junio de 2022

El grupo municipal Unidas PODEMOS-IU en el Ayuntamiento de Guadalajara reclama más plazas para el campamento urbano municipal. En palabra de su portavoz, José Morales, “el Ayuntamiento ha ofertado las plazas que el año pasado no se cubrieron y hay que valorar que no se aprovechara para recortar, pero es evidente por el volumen de solicitudes rechazadas que hay más demanda de plazas y por eso pedimos que se aumenten, y si no es posible todo el verano, al menos que se amplíen en mes de agosto a los niveles de julio, pues los espacios son los mismos”.



Además, han cuestionado que “este año se ha privatizado también la gestión de las solicitudes, lo que complica la vida un poco más a las familias, que han tenido que registrar en papel las solicitudes en el centro joven, lo que además ha generado la posibilidad de un error tipográfico en la transcripción de las solicitudes que se habría ahorrado con un formulario o con un registro electrónico y ha obligado a la rectificación del primer listado. Por último, las familias seleccionadas y que paguen por la pasarela de pagos del Ayuntamiento también tendrán que imprimir el comprobante y llevárselo a la empresa concesionaria. En definitiva; el año pasado la gestión de las solicitudes y su pago con gestión directa funcionó de una manera mucho más sencilla”.



Además, en cuanto al reparto de los recursos “el procedimiento debería haber tenido previsto fórmulas para que no haya familias con hasta 4 y 5 semanas aceptadas y otras con ninguna”. Para concluir Morales ha manifestado “en definitiva, entendemos que queda claro que las políticas de conciliación tienen margen de crecimiento y mejora y esperamos que se trabaje en esa línea”.