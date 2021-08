COLAPSO EN URGENCIAS : Denuncian que más de 60 pacientes diarios están pendientes de ingreso en el Hospital de Toledo

miércoles 18 de agosto de 2021 , 12:12h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) vuelve a exigir, una vez más, que se solucione de forma inmediata el colapso habitual que el Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo viene sufriendo desde hace meses y el cuál sigue sin resolverse.



El sindicato, que ha denunciado en numerosas ocasiones esta caótica situación, sobre todo desde el inicio de la pandemia, lamenta que la gerencia asuma como algo habitual el hacinamiento diario de enfermos pendientes de cama de hospitalización en este servicio. De hecho, en plena quinta ola de Covid-19, el Servicio de Urgencias de este hospital mantiene, diariamente, a unos 60 pacientes pendientes de ingreso. Una situación, a su juicio, nada tolerable para el personal.



CSIF entiende que nunca es admisible el acúmulo de enfermos en los pasillos, pero menos ahora, inmersos en esta nueva ola de Covid-19, donde la seguridad tanto de pacientes como de profesionales es primordial.



En este sentido, considera que esta situación no puede seguir prolongándose en el tiempo, como hace la gerencia, que asume como algo normal el mantener a diario a un elevado número de pacientes en espera de habitación de hospitalización y lamenta que no haya realizado ninguna acción que solucione con efectividad el problema de falta de camas de hospitalización.



Para CSIF, la inauguración del nuevo hospital hace unos meses no ha supuesto una solución a la falta de camas y no comprende cómo puede haber tantos enfermos pendientes de ingreso a diario teniendo unas instalaciones nuevas sin utilizar en su totalidad. Prueba de ello es que estos días la situación ha empeorado por el cierre de las plantas del hospital provincial y el cambio parcial de éste al nuevo Hospital General Universitario de Toledo.



Por todo ello, CSIF vuelve a exigir la solución inmediata a este problema.