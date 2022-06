CCOO denuncia que "el colapso" en Urgencias del Hospital General de Valencia es "insostenible"

jueves 02 de junio de 2022

La Sección Sindical de CCOO del Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) ha afirmado que "la situación de colapso en el servicio de urgencias es insostenible" ya que cada día, según el sindicato, hay "una media de 40 pacientes sin cama asignada, llegando a 50 personas cuando hay más presión asistencial y algunos pacientes llegan a estar hasta 5 días en urgencias a la espera de que se les asigne una cama en una unidad de hospitalización".



Además, afirma que "no hay espacio suficiente" para "aislar a los casos de Covid-19". De hecho, señala que esta mañana había "más de 20 positivos que no tenían cama en hospitalización, por lo que estaban en urgencias sin ninguna medida de aislamiento y repartidos en distintos espacios".



"Todo ello es consecuencia de la falta de camas que sufre este hospital desde hace años y que obviamente, se agravó con la pandemia. Este departamento es el que más población tiene asignada y con una gran concentración de residencias de personas mayores pero cuenta con menos recursos, tanto de camas hospitalarias como de personal", indica.



Por ello, señala que el personal que tiene que atender a los pacientes padece una situación "de angustia por no poder darles la atención que requieren" y que "muchos profesionales abandonan este centro cuando se les presenta otra oportunidad laboral o incluso, llegan a plantearse el abandono de la profesión".



CCOO lamenta que "esta saturación no es algo puntual, pero en numerosas ocasiones pero la Dirección no plantea ninguna solución".



"Este problema se ha cronificado y la población asignada a este departamento es atendida en peores condiciones que el resto de habitantes de la Comunitat Valenciana", apunta.



Con el añadido, añade, de que "al estar bajo la dependencia orgánica de Hacienda, aún dificulta más el poder adoptar medidas que puedan solucionar esta situación". En ese sentido, reclama una vez más que se dote al CHGUV de "los recursos adecuados para poder ofrecer una asistencia sanitaria de calidad". "Instamos a la dirección del centro que reaccione de una vez y luche por mejorar las condiciones del centro hospitalario, por sus personas trabajadoras y por la ciudadanía", apostilla.