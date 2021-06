Hasta OCHO sindicatos (FESP-UGT, CCOO, USICAM, USAE, CEMS, SIMAP-CLM TOLEDO, CSIF y SATSE) denuncian la "SITUACIÓN INSOSTENIBLE e INDIGNA" de las Urgencias del Hospital de Toledo... la Junta de Page ni les recibe

lunes 07 de junio de 2021

La situación en las Urgencias del hospital Virgen de la Salud de Toledo es "insostenible e indigna". Así lo aseguran ocho sindicatos (FESP-UGT, CCOO, USICAM, USAE, CEMS, SIMAP-CLM TOLEDO, CSIF y SATSE) en un comunicado conjunto que han remitido este lunes a los medios para "denunciar públicamente la situación que están viviendo los profesionales" que trabajan en el servicio.



"Durante el puente del Corpus, en el Complejo Hospitalario de Toledo se vivió nuevamente una situación insostenible e indigna de un servicio de salud", critican, asegurado que pacientes oncológicos esperaron en Urgencias hasta 48 horas para ser ingresados y que hubo una media de 60 pacientes pendientes de cama en planta.



"Ya no recordamos cuántas veces en este año hemos vivido esta situación", señalan, puesto que las situaciones de colapso en las Urgencias del vetusto hospital toledano están siendo cada vez más habituales, mientras que el nuevo Hospital Universitario de la capital prosigue con una mudanza que estaba previsto haber concluido precisamente estos días pero que se va a retrasar varios meses.



Los sindicatos aseguran que tanto los profesionales sanitarios como los no sanitarios "no pueden más" y que están "agotados física y mentalmente", además de criticar que la Dirección del Complejo Hospitalario de Toledo no haya variado su estrategia de gestión de ingresos desde la primera ola de la pandemia: "No se puede consentir que se estén haciendo las cosas de igual manera. Cuando se actúa de la misma manera se obtienen los mismos resultados y esto es lo que está pasando. En una reunión mantenida con la Gerencia se les pregunto qué tenían previsto hacer de aquí en adelante y la contestación fue que se haría lo mismo que en otras ocasiones, y de ahí este resultado".



Los representantes de los trabajadores también aseguran que el pasado viernes 4 de junio intentaron hablar con la Gerencia y no fueron recibidos. "Exigimos al presidente Page y al consejero de Sanidad que el SESCAM sea un verdadero servicio de salud y no un parcheo constante sujeto a la ocurrencia de cada uno", finalizan.