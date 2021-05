Denuncian HACINAMIENTO y un NUEVO COLAPSO en las Urgencias de Toledo, 49 pacientes a la espera de ingreso

martes 18 de mayo de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado una nueva situación de colapso en el Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo.



CSIF expone que Urgencias se ha convertido en un circuito ‘sucio’, ya que comparten espacio pacientes sospechosos de Covid-19 con otros que acuden con otras patologías. Incluso el estado del Servicio ha empeorado desde anoche, cuando se contabilizaron 49 pacientes a la espera de ingreso.



La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Toledo, Marisa García, señala que “el hacinamiento es absoluto, para evitar imágenes de camillas en los pasillos se han trasladado a los pacientes a las salas de espera. Es muy duro, faltan camas, hay habitaciones bloqueadas y además se retrasan los traslados al Hospital del Valle”.



El hartazgo de los trabajadores es “absoluto”, reseña García, que añade que “Urgencias se ha convertido desde haces meses en una nueva planta, la Gerencia no entiende que el personal y los recursos son de Urgencias y no los propios de hospitalización”.



CSIF denuncia que, desgraciadamente, esta situación no es nueva: desde el inicio de la pandemia los episodios de colapso han sido recurrentes y no se han tomado las medidas para solucionarlo.