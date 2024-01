El PP exige a Page “ponerse a trabajar” ante el colapso de los hospitales y los malos indicadores en educación en Castilla La Mancha

El PP advierte a Page que “por mucho titular que quiera dar, los datos muestran la triste realidad que vive Castilla-La Mancha”

lunes 08 de enero de 2024 , 18:02h

La secretaria de la mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del PP-CLM, Tania Andicoberry, ha advertido a Page que “por mucho titular que quiera dar, los datos muestran la triste realidad que vive Castilla-La Mancha”.



Así lo ha resaltado hoy en declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa en las Cortes regionales, donde Andicoberry ha criticado que el comienzo del año con Page “supone la continuidad de la nefasta gestión que el gobierno regional ya llevó a cabo en 2023. Además, de un cumulo de medidas negativas para los castellanomanchegos”, como así han denunciado estas últimas semanas. Unas denuncias de las que el PP se ha hecho eco a través de diferentes colectivos y entidades sociales.



La diputada autonómica del Partido Popular ha hecho hincapié en que la nefasta gestión del grupo socialista, sumado con los pactos independentistas catalanes, presentan para este año 2024 recortes en los servicios públicos básicos de la región.



Como ejemplo, CCOO denunciaba hace unos días que se va a recortar profesorado en Ciudad Real. “Page ha decidido cargarse 64 plazas docentes para el próximo curso y no hemos visto al Gobierno regional salir a dar explicaciones, si no todo lo contrario, se han llenado la boca de promesas”.



Los sindicatos ya han denunciado que el año comienza con graves recortes de personal docente, precisamente Andicoberry ha señalado que es una de las promesas incumplidas de Emiliano García-Page, la de reforzar este sector ampliando el número de docentes. “Lejos de cumplir con su palabra, recorta. Habrá menos fondos para la educación de nuestros jóvenes”.



Asimismo, Andicoberry ha recordado datos que nos relegan como una de las peores comunidades autónomas en materia educativa, mostrados en el Informe PISA, o los datos de la OCDE que sitúan a Castilla-La Mancha en los últimos parámetros de calidad educativa. Los titulares de varios digitales hoy en materia educativa también anuncian que el 27% de los alumnos de la ESO pasan de curso con materias suspensas.



“Las políticas de Page recortan en educación mientras los datos nos relegan a las peores comunidades en materia educativa. Esto solo demuestra lo poco que le preocupa la educación de nuestros hijos e hijas. Los datos son tozudos y están ahí, por mucho que quiera esconder la cabeza le sacan los colores a Page”, ha expresado Andicoberry.



Por otro lado, la diputada regional ha subrayado la situación de colapso que vive la sanidad pública de Castilla-La Mancha, ya que somos la región con mayor incidencia y tasa de hospitalización por virus respiratorios. Andicoberry se ha preguntado, “¿dónde estaba García-Page mientras los hospitales estaban colapsados?” Con una incidencia por esos virus respiratorios que casi duplicaba la media nacional, con 1709 casos por cada 100 mil habitantes. “Page ha estado desaparecido, no se han tomado medidas de prevención y no ha habido previsión”.



A su vez, ha querido agradecer el esfuerzo de todos los profesionales sanitarios “por ser los únicos que están dando la cara y sacando adelante el trabajo poniendo todo su compromiso y esfuerzo”.



“La política sanitaria de Page es un peligro para los castellanomanchegos. Desde que es presidente las listas de espera se han disparado en Castilla-La Mancha, han subido un 21%. Pero, además, en el último año se han incrementado en algo más del 35%”.



En definitiva, Andicoberry ha denunciado “el abandono sistemático” del Gobierno de Emiliano García-Page al que exige, “ponerse a trabajar” porque los datos demuestran la realidad que vive la región.



“Esos datos son el resultado de la ineficacia del Gobierno de Page en su previsión, en su trabajo, en su escucha y en su atención a los sanitarios, a los docentes, a los autónomos, a los servicios sociales… Necesitamos un gobierno serio que sepa actuar en los momentos en que las situaciones lo requieran”, ha finalizado.