DIEZ MINUTOS Eduardo Yáñez habla de sus momentos más duros: el alcoholismo y un intento de suicidio

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 18 de agosto de 2021 , 11:31h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Anabel Pantoja protagoniza la portada de Diez Minutos. La sobrina de la tonadillera más famosa de España ocupa toda la revista en uno de sus habituales bikinis veraniegos, ahora que ha protagonizado su propio documental y se ha reconciliado -más o menos- con Kiko Rivera visitando a la familia en Huelva. A Anabel no le queda nada para casarse con "su negro" -así llama a Omar- en septiembre y aprovechan sus días de descanso en Ibiza para desatar su pasión.



Eduardo Yáñez habla de sus momentos más duros: el alcoholismo y un intento de suicidio.-



Eduardo Yáñez asegura que su vida personal ha estado llena de momentos difíciles, especialmente en su juventud, pues el haber tomado el mal camino lo llevó al mundo de las adicciones y lo hizo emprender acciones que pusieron su vida en riesgo.



En entrevista con Yordi Rosado, el actor llegó a sincerarse por completo y contó uno de los episodios más oscuros de su vida. Tal y como relató el mexicano, hubo una ocasión en la que se intentó suicidar, pues su dependencia al alcohol y sus fallidos intentos por salir de él lo dejaron sumamente dañado mentalmente y quería terminar con el sufrimiento de una vez por todas.



“Intenté suicidarme con una pistola calibre 45 que era de mi padrastro. Estaba en ese momento de desesperación completamente solo, entonces me dio mucha rabia y acabé desquitándome con las ventanas, las dejé todas baleadas. Ahora pienso que fui valiente, pero en ese momento me frustré por no poder concretarlo”, dijo Eduardo. Y es que, la desesperación por no poder dejar el alcohol lo superó por completo en ese momento, un problema que terminó superando con la ayuda de especialistas.



madre apostara por llevarle a la cárcel mientras trabajaba como celadora, siendo cuidado por las presas. También destacó que en su infancia hubo episodios de abuso y maltrato.



Para finalizar, el actor aseguró que ahora que su alcoholismo ha quedado en el pasado se siente mucho mejor y sabe que las posibilidades de hacer algo bueno con su vida son infinitas. Asimismo, invitó a la gente que atraviesa por lo mismo que él pasó a que sean valientes y busquen ayuda profesional en vez de querer tomar una salida falsa puesto que, como ya han mostrado otros artistas como Rafael Amaya, se puede salir con trabajo y ganas.