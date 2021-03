DIEZ MINUTOS Lola, undécima concursante confirmada de 'Supervivientes'

jueves 25 de marzo de 2021

Lola, una de las protagonistas más cañeras de 'La isla de las tentaciones' se ha convertido en la nueva concursante confirmada de 'Supervivientes'. La concursante cambiará las bonitas playas de República Dominicana por la naturaleza salvaje de Honduras y la cosa cambiarán. Lo que eran fiestas, comodidades y buffet libre pasará a ser una auténtica batalla por la supervivencia.



Lola, como el resto de los concursantes, tendrá que pasar muchas penurias como: dormir a la intemperie, buscarse su propia comida y ponerse al límite. Nada parecido a las "vacaciones pagadas" que vivió en el otro programa. La joven viajará a Honduras en los próximos días, ya que si todo marcha según lo previsto, las emisiones arrancarán el próximo jueves 8 de abril.



La participación de Lola se ha hecho oficial en el último programa de 'Mujeres y hombres y viceversa', con la leonesa entrando a plató antes de tiempo. "¡Tú eras una sorpresa! Me ha chafado el final del programa", ha exclamado entre risas Jesús Vázquez, que más adelante ha confirmado su participación en 'Supervivientes'. "Quiero que se me conozca en otro ambiente, para limpiar un poco mi imagen. No soy así, se me fue un poco la pinza", ha reconocido la protagonista de la noticia.



Ya conocemos a 10 de los compañeros que Lola tendrá en ‘Supervivientes’: el bailaor Antonio Canales; la cantante Sylvia Pantoja; la periodista Alexia Rivas; los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones 2’ Tom Brusse y Melyssa Pinto, la diseñadora y mujer de Antonio David Flores, Olga Moreno; el chef Carlos Alba; la colaboradora Marta López; la bailarina Lara Sajen y el windsurfista y novio de Anabel Pantoja, Omar Sánchez.