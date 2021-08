Pedro Sánchez fracasa: España no alcanza el 70% de vacunados, quedan TRES MILLONES de españoles por vacunar

miércoles 18 de agosto de 2021 , 07:54h

A principios de abril, el presidente del Gobierno se propuso llegar al 70% de la población vacunada antes de que terminara el verano.



Pero en una rueda de prensa posterior, el 10 de mayo, Pedro Sánchez, tras reunirse con su homólogo griego, se atrevió incluso a dar una fecha concreta. Sacando pecho de la buena gestión de su Ejecutivo, aseguró que España estaba a 100 días de alcanzar la inmunidad de rebaño. Según sus planes, el 18 de agosto 33 millones de españoles habrían recibido la pauta completa de vacunación contra la Covid.Llegado el día, todavía quedan 3,5 millones de ciudadanos pendientes de completar la pauta.



Según el último balance del Ministerio de Sanidad, 34,8 millones de españoles han recibido al menos una dosis (el 73,2%) y 29,7 millones están completamente inmunizados (el 63,2%). Para llegar a los 33 millones de españoles que suponen ese 70% que se marcó Sánchez como objetivo, todavía falta por vacunar a 3 millones de personas.



Con el ritmo actual no será hasta la segunda semana del mes que viene cuando se alcance ese hito. Las autonomías han administrado una media diaria de 172.364 sueros que completan pauta en la semana del 9 al 16 de agosto. A esta velocidad el 70% no se alcanzaría hasta el 9 de septiembre.



El problema no es tanto que se tarde unas semanas más o menos en alcanzar ese 70%, si no más bien que ese porcentaje no es suficiente para alcanzar la inmunidad de grupo. Con la expansión de la variante Delta, un 60% más transmisible según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, es necesario llegar al menos al 85%, también teniendo en cuenta que ninguna vacuna es efectiva al cien por cien y el hecho de que estar vacunado no supone la esterilización frente al virus.



Contrasta el mutismo de Sánchez (que está de vacaciones) con la vacunación, con la propaganda de Moncloa en esta materia durante los últimos meses.



Hoy se cumple el plazo de 100 días que el propio Pedro Sánchez fijó para alcanzar el 70% de población con la pauta completa. La meta no se va a cumplir, lo que demuestra, una vez más, la tendencia de Sánchez a ANTEPONER LA PROPAGANDA A LOS HECHOS.



Quizá por eso ha decidido guardar silencio y extender sus vacaciones...