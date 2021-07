Núñez envía una carta a Page para exigirle que retire sus guías de consumo para que “no sean un ataque directo a los ganaderos de la región”

Tras comprobarse que Page reproduce la campaña de Garzón en Castilla-La Mancha y después de no querer reprobar al ministro en las Cortes regionales

miércoles 28 de julio de 2021 , 18:06h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha enviado una carta al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, para exigirle que retire la Guía de Consumo Responsable y Cambio Climático y la Guía de Alimentación para Comedores Escolares, rehaciendo sus textos para que la propuesta del Gobierno regional en relación al consumo de carne “no sea un ataque directo a los ganaderos castellano-manchegos”.



Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes de visitar la explotación ganadera ‘Zarquillos’ en Pepino (Toledo), donde ha anunciado el registro de esta misiva en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, y tras comprobarse que Page no ha querido votar a favor de la reprobación del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones contra el consumo de carne.



“Si queremos proteger la ganadería, los primeros en dar ejemplo debemos ser los políticos y las administraciones públicas”, ha destacado Núñez, ya que “no puede ser” que Page, además de no reprobar al ministro Garzón y no condenar su campaña nacional, tenga publicada una guía “que viene a decir lo mismo” y en la que pide reducir el consumo de carne y que “ataca a los ganaderos de Castilla-La Mancha”.



Por ello, se ha dirigido a los ganaderos castellano-manchegos para decirles que dentro de menos de dos años, cuando el PP gobierne en Castilla-La Mancha, el sector va a tener sus intereses protegidos y serán una parte fundamental del Ejecutivo que presida Núñez. “La ganadería no será atacada y será un elemento fundamental para el desarrollo económico y para el crecimiento de Castilla-La Mancha”, ha afirmado.



“Con Paco Núñez al frente del Gobierno regional, los ganaderos tendrán un aliado que protegerá, impulsará y potenciará su trabajo”, ha aseverado, porque este sector es una parte imprescindible del desarrollo de la Comunidad Autónoma por su importancia económica y de generación de empleo y riqueza, además de por su capacidad de fijar población en los pueblos.