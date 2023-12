Núñez pregunta a Page “qué tiene mejor que hacer hoy” que parar la tramitación de la Ley de Amnistía ordenando a sus diputados nacionales votar en contra

Lamenta que ayer Castilla-La Mancha perdiera mil millones de euros en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se irán a Cataluña para pagar los pactos de Sánchez con el independentismo

martes 12 de diciembre de 2023

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha preguntado al secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, “qué tiene mejor que hacer hoy” que parar la tramitación de la Ley de Amnistía ordenando a sus diputados nacionales votar en contra de la toma en consideración de la misma.



Así lo ha indicado Núñez en una rueda de prensa en la sede regional del PP, donde ha lamentado que Page “llevara varias semanas callado y ahora huye de comentar temas de índole nacional”.



El presidente regional del PP ha asegurado que ayer en la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Castilla-La Mancha Page “sorprendió y defraudó” porque no habló y “mandó a su número dos a tomar la palabra para no decir nada”.



Así, ha recordado que pidió al líder socialista que su Ejecutiva votara a favor de dos resoluciones, una para rechazar la amnistía y otra para rechazar los acuerdos de Sánchez con los independentistas y con Bildu. Además de ordenar a sus diputados nacionales en el Congreso votar en contra de la toma en consideración de la Ley de Amnistía.



Núñez ha aseverado que el PSOE de Page “ha sido el último en incorporarse al sanchismo”, porque está “entregado a Sánchez” y la prueba es que ayer la Comisión Ejecutiva Regional “no hizo nada” contra la amnistía o los acuerdos de Sánchez con el independentismo.



“Esta es la realidad”, ha dicho, aunque “el PSOE-CLM hoy todavía está a tiempo de parar esta situación esperpéntica que vivimos” con un “ataque sin precedentes a la Democracia, al estado de derecho y a la igualdad de los españoles”.



“¿Los diputados de Page van a aceptar que los castellanomanchegos seamos ciudadanos de segunda?”, ha preguntado, al tiempo que ha dicho que Page “no puede permanecer callado”, ya que “debe tomar la palabra y ordenar a sus diputados que voten en contra”.



Núñez ha añadido que ahora Page cuenta con dos diputados leales más, ya que con las dimisiones de la ministra Isabel Rodríguez y de la nueva delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, entrarán como diputados nacionales dos personas de su máxima confianza como son Cristina López Zamora, alto cargo de la Junta, y Jesús Mayoral, amigo personal de Page y alcalde de Casarrubios del Monte.



Por ello, ha incidido en que Page tiene diputados para “si quiere y tiene voluntad política y valentía, para la Ley de Amnistía hoy”.



De otro lado, Núñez ha recordado que ayer, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Castilla-La Mancha perdía mil millones de euros que servirán para mantener a Sánchez en la Moncloa.



“Page traicionó a Castilla-La Mancha cuando sus diputados votaron a favor de Sánchez y a ayer traicionó los intereses económicos de la región aceptando este recorte para mantener a Sánchez en el sillón”, ha indicado.



En los próximos años, ha continuado, Castilla-La Mancha tendrá mil millones de euros menos que Page “ha mandado a Cataluña” para que Sánchez continúe siendo presidente.



Un dinero que, según ha lamentado Núñez, será para “pagar” los acuerdos políticos de Sánchez en Cataluña y que va a provocar que Castilla-La Mancha no tenga carrera profesional sanitaria, ni modernización de la Atención Primaria, ni un plan de choque contra las listas de espera, ni nuevas vías de comunicación, ni nuevas depuradoras para los municipios de la región.