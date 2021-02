Valmaña denuncia que Page y el PSOE votaron EN CONTRA de la constitución de una comisión de reconstrucción para acceder a proyectos europeos

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 14 de febrero de 2021 , 13:13h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La vicesecretaria de Acción Política del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Silvia Valmaña, ha recordado que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, pidió hace seis meses que se preparara un plan de rescate para la región basado en los fondos europeos que se aprobaron un mes antes y que alcanzaban la cifra total para España de 140.000 millones de euros.



Conviene recordar que Paco Núñez propuso el pasado 21 de agosto que las Cortes regionales aprobaran la creación de la comisión de reconstrucción para acceder a proyectos europeos. El 28 de agosto, en el pleno celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha, el PSOE votó en contra de la constitución de esta comisión y, por tanto, no fue aprobada.



Desde entonces, el PSOE no ha hecho nada más que seguir las consignas que dictaba Pedro Sánchez y no hay un auténtico Plan de rescate para los castellano manchegos, un plan que se base en un reparto de los fondos europeos justo y equitativo con las necesidades de nuestros paisanos.



De hecho, los fondos europeos todavía están pendientes de la negociación con Bruselas de la reforma laboral y de la sostenibilidad de las pensiones.



“Ante la inacción y la falta de iniciativa de Page y su gobierno socialista en la región, el PP-CLM de Paco Núñez da un paso adelante y va a plasmar las necesidades de los sectores productivos de la región y los implicados en la crisis económica y sanitaria en una hoja de ruta que sirva para recuperar la normalidad en Castilla-La Mancha con la intención de no dejar a nadie atrás”.



Así lo ha explicado Valmaña que ha recordado que el PP-CLM viene manteniendo una actividad intensa de interlocución y contacto permanente con la sociedad civil regional desde el pasado mes de marzo, una actividad que va a cristalizar en propuestas serias, basadas en la financiación de las mismas con fondos europeos para rescatar a familias y empresas de Castilla-La Mancha, que es lo que los sectores productivos vienen reclamando al Gobierno de Page.



La vicesecretaria regional del PP ha informado de que las diferentes comisiones y grupos de trabajo que se han constituido en los últimos meses, así como el propio presidente regional del PP han mantenido una actividad constante de encuentro con la sociedad civil, con líneas de comunicación permanentemente abiertas, así como de los alcaldes y portavoces del partido en la región, que está culminando con la elaboración de unas conclusiones que van a servir para plasmar las pautas y pasos a seguir, medidas a tomar y acciones de cara a la sociedad para rescatar la región.



Una estrategia bien definida



Silvia Valmaña ha insistido en la necesidad de elaborar una estrategia bien definida, gracias a los fondos europeos que llegarán a nuestra región en las próximas fechas, unos fondos con los que inyectar liquidez y dar las herramientas necesarias para que empresas, autónomos, pymes, la propia sanidad, el Tercer Sector o el mundo rural con la agricultura y la ganadería como principales actividades sean capaces de salir a flote y de paliar el desempleo que está golpeándolos en este momento.



Dichos fondos europeos, según ha relatado la vicesecretaria, se deben destinar a inversiones productivas, a un rescate real y ambicioso para conseguir sacar a flote la economía regional que está entrando en una profunda depresión debido al abandono de Page y su gobierno que siguen “viéndolas venir” y carecen de la más mínima iniciativa.



Los fondos europeos a los que hace referencia Valmaña, son un potente vehículo para sacar a Castilla-La Mancha de la ruina que la amenaza, así ha recordado que los ayuntamientos de la región deben ser uno de los principales receptores de los mismos, ya que son la administración más cercana y sus servicios son los que más directamente llegan a los vecinos de la región.



En este sentido, la vicesecretaria regional ha abundado en la necesidad de que el dinero “llegue donde más falta hace”, todo ello con el fin de evitar despidos, cierres de empresas por quiebra y para garantizar la viabilidad y el futuro de quien sostiene la región en el ámbito social y económico como son los autónomos y las pymes. Momento que también ha aprovechado para recordar la importancia básica del Tercer Sector, básico para el desarrollo social de la región y donde Núñez pondrá el acento ya que considera a pymes, autónomos y Tercer Sector como la columna vertebral de Castilla-La Mancha.



Plan de la Cercanía



La responsable de Acción Política de los populares en la región ha hecho hincapié en la idea de que se trata de un rescate económico y social pero también de un Plan de Cercanía ya que, si algo ha demostrado Page y su gobierno durante este último año es que está “totalmente despegado de la realidad de la región, que desconoce la realidad de los pueblos y ciudades” debido a un preocupante alejamiento de los vecinos de la misma.



“Page ha olvidado que gobierna para la gente, sigue escondido en su palacio sin escuchar a nadie y, sobre todo, sin ver a nadie. No sabe qué ocurre en los pueblos, qué preocupa a sus vecinos porque le da miedo salir y cree que puede gobernar de espalda a los castellano-manchegos”, ha lamentado Valmaña.