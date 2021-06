¡HOLA! Kiko Rivera ratifica en los juzgados la demanda contra su tío Agustín Pantoja

jueves 10 de junio de 2021 , 18:58h

Hace unas semanas Kiko Rivera anunciaba que iba a tomar acciones legales contra Agustín Pantoja. Ahora el DJ ha dado un paso más en ese proceso que avanzó desplazándose la mañana del jueves 10 de junio a los juzgados de Chiclana de la Frontera (que se encuentran en Cádiz, a aproximadamente media hora en coche de la finca Cantora) para ratificar la demanda contra el hermano menor de su madre, Isabel Pantoja.



A su tío le acusa de supuesta "estafa, apropiación indebida y otra cosa más" tal y como explicó en Lecturas, donde añadió que antes de que firmara en 2015 un poder, Agustín firmó en su nombre diciendo que había un acuerdo privado. Con rostro serio y sin querer hacer declaraciones (tan solo ha dado los buenos días a los medios de comunicación allí presentes) ni a su llegada ni tampoco a la salida, el hijo menor de Paquirri ha estado en las citadas instalaciones para continuar con este proceso que, tal y como el propio artista avanzaba, puede acabar con su tío entrando "en la cárcel".



La relación de Kiko Rivera y su tío es actualmente inexistente, al igual que con su madre, con quien la situación se empezó a enfriar a raíz del verano pasado aunque no fue hasta octubre cuando se produjo un antes y un después.



En esta visita a los juzgados, el DJ ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que la artista y jurado de Top Star o Idol Kids acuda como testigo en este proceso judicial que enfrenta a dos personas muy cercanas: su primogénito y su hermano. Según el cantante contaba en Lecturas, está previsto que Agustín, quien a su vez le ha denunciado a él por vulneración del honor, acuda a los juzgados de Chiclana la mañana del 1 de julio en calidad de investigado. Días antes, el 23 de junio, tendrían que testificar las personas que tienen arrendadas las tierras de Cantora.



Tal y como explicaba a comienzos de mayo durante una llamada que hizo a Sálvame al regresar de la grabación de Planeta Calleja en Nepal, Kiko reclama a su familia los objetos de su padre y confía en los jueces. "Que se haga justicia con lo que se tenga que hacer, si alguien ha actuado mal, tendrá que pagarlo”, decía. Además, en esa intervención confirmaba haber denunciado a su tío ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo.



"Esos objetos me pertenecen, porque está escrito en el testamento. Dijeron que sí, que sin ningún problema. Al día siguiente, volvieron a llamar a mis abogados diciendo que no los encontraban", narraba. Además, explicaba que siente que "se están riendo de mí”.



Este proceso judicial llega en una semana complicada para Kiko Rivera. El pasado sábado se desplazaba a Bilbao con Irene Rosales y las pequeñas Ana y Carlota para estar presentes en la Primera Comunión de su hijo Fran, que compartía este feliz día con su hermano Jota, que se bautizaba en la misma iglesia. Al regresar a casa, el intérprete de temas como Chica loca, Cicatriz o Quítate el top le explicaba mediante los medios a su prima Anabel, quien lamentaba no haber estado y no haber sido finalmente la madrina, que no había estado en su mano qué personas asistían o no al evento, celebrado en la casa de Jessica Bueno y Jota Peleteiro.