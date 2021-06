El PP inicia una campaña participativa barrio a barrio ante la parálisis de Rojo en la ciudad de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 07 de junio de 2021 , 18:17h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento ha presentado hoy una nueva iniciativa que parte de la base de todo lo realizado en los últimos años en la ciudad con el gobierno del PP para tratar de dar impulso a la parálisis del alcalde socialista Alberto Rojo. Los concejales del PP visitarán a lo largo de las próximas semanas los diferentes barrios de la ciudad para contar en primera persona “cómo se gestionaba antes de llegar a la inacción del actual gobierno”, ha explicado el portavoz del Grupo Popular Jaime Carnicero quien ha resaltado que “lo más importante será explicar nuestras propuestas para cada barrio y recoger las de los vecinos para dar traslado al equipo de gobierno”.



“Dentro de unos días se cumplen dos años de gobierno socialista y de Alberto Rojo en la ciudad de Guadalajara y una vez que ha demostrado su incapacidad e inseguridad para la gestión, desde el Grupo Popular hemos decidido hacer el trabajo que el gobierno municipal no hace”, ha dicho Carnicero. El portavoz municipal ha recordado que, en este tiempo, “desde el Grupo hemos presentado más de 300 acciones e ideas, y no han tenido a bien realizar ni una”. “Ante esta falta de iniciativa, queremos canalizar las necesidades y propuestas de los vecinos de Guadalajara y lo vamos a hacer barrio a barrio, calle a calle, para dar traslado al gobierno del Ayuntamiento”, ha apuntado señalando que “lo más lógico y normal es que esto lo hiciera el gobierno de Rojo, pero estamos hablando de un gobierno que no tiene iniciativa y que probablemente si se lo mandase Page o el Partido Socialista sí lo haría”.



Dicha iniciativa ha sido presentada hoy en el barrio de Aguas Vivas – Las Lomas donde se realizaron actuaciones importantes como el Palacio Multiusos, la Ciudad de la Raqueta o el pequeño parque adecuado en la zona aledaña de la iglesia de San Diego de Alcalá. Algunos de esos proyectos han sido reflejados en un folleto que se irá repartiendo por los barrios y pedanías donde vienen todos los datos para el contacto con los concejales del Grupo Popular.