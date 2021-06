UGT lamenta que Page no use GEACAM para fijar población y solo la use para “COLOCAR A SUS AMIGOS de partido”

lunes 07 de junio de 2021 , 18:24h

UGT CLM ha vuelto a pedir al consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, que mejore las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de GEACAM y dé marcha atrás a los recortes que en cuanto a extinción y prevención de incendios forestales viene acometiendo en los últimos años. Para el sindicato lo que está en juego es el riesgo de incendio en los montes de la región, la seguridad de la plantilla de esta empresa pública, así como la posibilidad de fijar población en zonas despobladas de la comunidad autónoma, una posibilidad que -en opinión de la sección sindical de UGT en la Empresa Púbica de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha- está siendo desaprovechada por parte del Ejecutivo de Emiliano García-Page.



Después de la entrada en vigor el 2 de junio de la Ley de Medidas contra la Despoblación de Castilla-La Mancha y de la celebración el sábado 5 de junio del Día Mundial del Medio Ambiente, para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores es hora de que la Junta contribuya a acabar con la despoblación a través de una herramienta que está a su alcance: GEACAM.



“No usan GEACAM para fijar población, la usan para colocar a sus ‘amigos’ de partido y dotarles de grandes sueldos. Mientras, los trabajadores que apagan incendios se juegan la vida por 1.100 euros al mes y algunos trabajando solo cuatro meses al año”, pone de manifiesto Rosario Madrigal, coordinadora regional de UGT en GEACAM.



Recuerda que desde el pasado mes de mayo UGT y CCOO han venido reivindicando a través de protestas y jornadas de huelga los “numerosos recortes” que lleva sufriendo GEACAM desde el año 2019 en cuanto a campaña de extinción, en medios materiales y humanos, en dotación presupuestaria para abordar mejoras laborales y sociales, en la cobertura de puestos vacantes, en transformaciones de contratos, etc. Unos recortes a los que suma las 253 vacantes de personal fijo que siguen pendientes de cubrir.



UGT no entiende que, según la documentación de la administración, en 2021 haya 227 plazas vacantes sin cubrir frente a las 244 que había en 2019 y se pregunta cómo ha bajado esta cifra sin haber habido tasa de reposición en los últimos tres años. Por otro lado, “la propuesta de la Gerencia –respaldada por la Consejería de Desarrollo Sostenible es de 97 plazas, por tanto, los números publicados por la administración y la empresa no cuadran”. Añadía que “la cifra de 253 que reclamamos UGT y CCOO no es ninguna locura; de hecho, seguro que habrá muchas más como consecuencia de las jubilaciones, incapacidades permanentes, personal que se ha ido de la empresa u otra serie de circunstancias”.



“Es sorprendente que la provincia de Cuenca, provincia natal del viceconsejero del Gobierno regional e impulsor en 2006 de la constitución de GEACAM, José Luis Martinez Guijarro, sea la provincia más maltratada con la poca fijación poblacional que proporciona esta empresa pública”. Rosario Madrigal añade que, por ejemplo, en Campillos-Paravientos (Cuenca), localidad de 113 habitantes, hay 21 plazas vacantes de especialista forestal helitransportado. En términos generales, en la provincia de Cuenca hay 79 plazas vacantes y 48 en interinidad, vacantes que afectan a otros núcleos poblacionales muy despoblados, como Enguídanos (321 habitantes) y Albendea (125 habitantes), ambos con 10 y 8 plazas en estas circunstancias. “Es sarcástico que este vicepresidente, que alardea de buenas prácticas en este sentido, sea el que más está maltratando su provincia”.



“Lo mismo pasa en otras provincias, como por ejemplo Ciudad Real, con 50 plazas vacantes, algunas de ellas en poblaciones como Solana del Pino (333 habitantes) y Navas de Estena (223 habitantes), con 8 y 4 plazas sin cubrir. Toledo tiene 34 vacantes, en localidades como Robledo del Mazo (289 habitantes) y Robledo del Buey (83 habitantes), ambas con 6 plazas sin cubrir. Guadalajara tiene 43 vacantes, en lugares como Taravilla (33 habitantes) y Tamajón (123 habitantes), con 3 y 5 plazas eventuales; y Albacete tiene 21 vacantes, en pueblos como Molinicos (840 habitantes), con 8 plazas sin fijar”.