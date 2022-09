Denuncian que el Ayuntamiento de Guadalajara informa que durante el pregón "SOLO ha habido un accidente con alcoholemia positiva" y se produjo "al menos una decena de robos de móviles"

El PP pide a Rojo que no oculte los sucesos de las Ferias de Guadalajara y que informe con transparencia

miércoles 14 de septiembre de 2022 , 13:09h

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Jaime Carnicero, ha pedido al gobierno de Alberto Rojo “mayor transparencia” a la hora de informar de los sucesos durante las Ferias y Fiestas de Guadalajara y, sobre todo, “que no engañe a la gente”.



Carnicero ha reprochado a Rojo que “trate de ocultar la realidad” porque mientras que desde el Ayuntamiento “solo se ha informado de un accidente de circulación con alcoholemia positiva”, a este Grupo municipal han llegado quejas por el robo de varios móviles durante la celebración del pregón este lunes. Por todo ello, desde el Grupo Popular piden a Rojo “que no engañe y que deje a un lado su obsesión por la opinión pública porque la gente tiene derecho a saber lo que ocurre en su ciudad sin que la máxima autoridad trate de ocultar o maquillar los datos reales”.



En este sentido, Carnicero ha recordado que el gobierno de Rojo tomó la decisión de no informar de los sucesos de los que durante los anteriores gobiernos del PP se daba cuenta a través de nota de prensa semanalmente y en el caso de Ferias y Fiestas diariamente; pero “una cosa es no informar y otra informar con medias verdades”. “Rojo es el alcalde más oscuro que ha tenido la ciudad de Guadalajara, reprendido incluso por el Defensor del Pueblo por su falta de transparencia”, ha dicho Carnicero, quien le ha instado a “informar con claridad y sin engaños”.



Por último, desde el Grupo Popular han pedido a Rojo que se intensifique la seguridad de cara al fin de semana cuando se prevé mayor afluencia de personas, al no contar como en años anteriores ni con un Punto de Encuentro para solucionar posibles incidencias ni con el sistema de seguridad (SARF) que antes se instalaba en cada una de las peñas para tener contacto directo con la Policía Local al fin de actuar, en caso necesario, a la mayor brevedad posible. Estas dos medidas de seguridad han sido eliminadas por el gobierno de Rojo.