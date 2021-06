CCOO y UGT sobre GEACAM : “se le llena la boca llamándonos a negociar, pero seguimos sin saber qué entiende por negociar”

miércoles 02 de junio de 2021 , 18:03h

UGT y Comisiones Obreras han tachado de “infructuosa” la reunión mantenida hoy miércoles entre GEACAM y los integrantes del Comité Intercentros (UGT, CCOO, SIBF, USO y SATIF). Ambos sindicatos –mayoritarios en la plantilla- lamentan que la empresa pública no mueva ficha y mantenga la misma propuesta de negociación que ya rechazaron en su momento.



Del mismo modo, critican la falta de voluntad de alcanzar un acuerdo demostrada por los responsables de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, una falta de voluntad que se traduce en que no hayan dado a conocer su propuesta hasta el último momento, trasladándola a los representantes de los trabajadores durante la misma reunión.



Debido a ello, la reunión entre las dos partes, celebrada de manera telemática, ha consistido en un mero intercambio de propuestas. UGT y CCOO han trasladado a GEACAM las alegaciones a la propuesta de la empresa, reiterando las demandas y reivindicaciones que vienen realizando en los últimos meses a través de concentraciones y jornadas de huelga.



La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores y Comisiones Obreras exigen que la campaña de extinción de incendios forestales sea como mínimo de cuatro meses para todas las unidades del dispositivo de GEACAM; transformar a contratos indefinidos los contratos en fraude de ley; que se cubra la tasa de reposición de cada provincia; cubrir las 253 plazas vacantes del dispositivo de prevención y extinción de incendios; y cubrir las plazas vacantes de staff, asistencias técnicas y oficinas, entre otras demandas.



Nuevas jornadas de protesta.-



Después de esta reunión, está previsto convocar un Comité Extraordinario Intercentros de GEACAM para el próximo día 7 de junio a las 11:00 horas para plantear un nuevo calendario de protestas, volviendo a buscar unidad de acción entre todos los sindicatos para alcanzar los objetivos comunes.



Rosario Madrigal, coordinadora de UGT en GEACAM, tildaba de “bochornosa” la propuesta realizada por la empresa y destacaba el malestar que existe entre la plantilla, no solo por no obtener respuesta alguna por parte de la dirección, sino también por los “atropellos y mentiras que estamos sufriendo por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible y de la gerencia”. En su opinión, lo que plantea la empresa es la “propuesta de la miseria, la empresa quiere que seamos temporeros del fuego a la carta”.



Por su parte, Manuel Amores, presidente del Comité Intercentros de GEACAM, denunciaba que a la empresa “se le llena la boca llamándonos a negociar, pero seguimos sin saber qué entiende por negociar”. “En mayo de 2019, con el convenio ya prácticamente acordado, tras muchos meses de negociación, se abortó la firma. La negociación fue entonces una farsa. En 2020/21 comenzamos un nuevo proceso y, a la segunda reunión, la empresa nos indicó que no tenía autorización para negociar nada. Un mes después, nos llamaron de nuevo a negociar, advirtiendo desde el primer momento que no disponían ni de un solo euro para acordar ninguna mejora”.



“Aún lejos de conseguir mejoras en el Convenio, lo único que estamos viendo, en los dos últimos años, es cómo se recortan derechos que llevábamos décadas disfrutando, y no vamos a dejar pasar que se pierda ni un solo derecho de los trabajadores de GEACAM”, añadía Amores.