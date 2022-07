CCOO Albacete renueva su campaña de prevención del estrés térmico laboral

viernes 01 de julio de 2022 , 19:50h

La secretaria general de CCOO Albacete, Carmen Juste, junto al secretario provincial de Seguridad y Salud Laboral de CCOO Albacete, Francisco Honrubia, han comparecido en rueda de prensa, para presentar por quinto año consecutivo la campaña #AlertaCalorAlbacete con la que el sindicato pretende evitar accidentes laborales y que ninguna persona pierda la vida por golpe de calor en las empresas de Albacete.



CCOO renueva su campaña #AlertaCalorAlbacete, en la que pone a disposición de todos los trabajadores y las trabajadoras un número de teléfono, 696496893, para que puedan informar de las posibles anomalías e incumplimientos que puedan darse en sus centros de trabajo.



Juste ha subrayado la importancia de una buena planificación y organización del trabajo en las empresas a medida que suben las temperaturas, para evitar los golpes de calor que pueden causar la muerte. “El calor puede matar si no se ataja adecuadamente”. En este sentido, la secretaria general de CCOO Albacete ha remarcado la importancia de reducciones y flexibilidad horaria en las olas de calor en los sectores más expuestos. Ha pedido a las empresas que adapten las jornadas a la época estival, para evitar riesgos laborales “evitables”. “Las empresas tienen que adoptar medidas preventivas para que los trabajadores y las trabajadoras pasen el menor tiempo posible al sol”, así como evitar su exposición en las horas centrales del día.



Juste ha recalcado que la responsabilidad de tomar medidas preventivas contra el estrés térmico es de las empresas y no de los trabajadores y las trabajadoras.



Por último, ha manifestado que el sindicato pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo los casos extremos que se puedan producir.



Por su parte, el secretario provincial de Seguridad y Salud laboral de CCOO Albacete, Francisco Honrubia ha remarcado que esta campaña es, cada año, más necesaria porque “cada vez con más frecuencia e intensidad asistiremos a situaciones de calor extremo, olas de calor más frecuentes, intensas y en fechas más tempranas como la ocurrida este mes de junio. Por ello, se debería hablar de las olas de calor como riesgo laboral emergente”. Ha destacado la importancia de establecer un apoyo sólido desde el sindicato para que los delegados y delegadas puedan reclamar e implementar en las empresas planes de acción, para la protección de la salud durante los episodios de calor, independientemente de que el riesgo esté presente unos pocos días al año o que las condiciones ambientales afecten a una sola persona.



Honrubia ha indicado que “el calor es un riesgo laboral perfectamente reconocido, especialmente respecto a ciertos puestos de trabajo como las industrias que generan calor, las actividades como la agricultura y la construcción que se desarrollan al aire libre bajo la radiación solar y para aquellas tareas que implican esfuerzo físico o el uso de equipos de protección individual".



El secretario provincial de Seguridad y Salud Laboral también ha recordado que es obligación de las empresas proteger la seguridad y salud de las personas trabajadoras, ya que así lo recoge la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 486/1997. “El derecho que tenemos como trabajadores y trabajadoras a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, y que este derecho supone la existencia de una obligación por la parte empresarial de proteger la salud y la seguridad de los mismos”.



Ha criticado a las empresas que no cumplen la normativa, y no toman medidas para la prevención de riesgos laborales ante las altas temperaturas, advirtiendo que “sin una planificación adecuada, la influencia de los factores ambientales puede provocar daños fatales para la salud de las personas trabajadoras”. La existencia de calor en el ambiente laboral puede agudizar patologías previas con daños a nivel pulmonar, cardíaco, hepático, cerebral…”. La consecuencia más extrema es el “golpe de calor”, que puede producir la muerte.



“Resulta imprescindible realizar una evaluación donde se recojan todos y cada uno de los riesgos existentes incluidos los de una exposición al calor laboral”, ha remarcado Honrubia.



“CCOO lleva mucho tiempo tratando de que se incorporen en los convenios colectivos los horarios de jornada intensiva con carácter obligatorio para los meses de verano, pero por el momento solo contamos con esa posibilidad de una manera voluntaria”; en sectores como el del campo, la construcción, industria, servicios, jardinería, recogida de residuos, mantenimiento de carreteras, y todos aquellos trabajos que aun realizándose en espacios cerrados sufren las consecuencias del calor laboral como lavanderías, cocinas…”, ha dicho Honrubia.



Ha subrayado la necesidad de realizar evaluaciones de estrés térmico y sobrecarga térmica, para evitar accidentes laborales, y la importancia de aumentar el confort térmico, que a su vez aumentaría la productividad, y produciría una disminución de bajas laborales.



Según los estudios e informes sobre el estrés térmico y su relación con la siniestralidad laboral, las altas temperaturas van asociadas a una mayor siniestralidad laboral “hasta un 15% cuando la temperatura ambiental supera los 38 grados”.



Por último, los responsables sindicales han instado a las empresas a adoptar medidas preventivas y se han puesto a disposición de los trabajadores y las trabajadoras de Albacete para prestar asesoramiento general y en materia de posibles incumplimientos.