Echániz: “Pido a los parlamentarios nacionales del PSOE de Guadalajara que alcen la voz contra los indultos que plantea Pedro Sánchez”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 02 de junio de 2021 , 18:09h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El diputado nacional del Partido Popular por Guadalajara, José Ignacio Echániz, ha lamentado que los vecinos de la provincia se estén viendo afectados por las nefastas decisiones adoptadas por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. En concreto se ha referido a los datos de desempleo, relativos al mes de mayo y publicados hoy mismo, que reflejan que Guadalajara hoy tiene 3.330 parados más que al inicio del Gobierno de Sánchez.



El desempleo se ha incrementado de manera importante en estos dos años afectando especialmente a las mujeres y a los jóvenes, unos datos que revelan que “su presidencia ha sido mala para el empleo de los españoles y de los guadalajareños”. Además, Echániz asegura que las políticas que se están poniendo en marcha desde el Ministerio de Trabajo y desde el Ministerio de Inclusión Social “no nos hacen prever que la situación vaya a mejorar en el futuro”.



Echániz ha afirmado que otras decisiones del Ejecutivo Nacional también afectarán de manera negativa a los vecinos de la provincia de Guadalajara. En concreto, el anuncio del Gobierno de poner peajes en las carreteras significa, ha dicho, “un golpe a la economía de los ciudadanos que se suma al aumento de los impuestos relacionados con la actividad circulatoria, como la subida en el impuesto de matriculación, del impuesto de circulación o en las gasolinas y los gasóleos que apuntan hacia un coste adicional, no solo para las familias sino también para todas las personas que trabajan, y en concreto para los autónomos que emplean distintos vehículos para el desempeño de su trabajo.



El parlamentario nacional ha aseverado que el aumento del coste en el ámbito de los peajes va a suponer unos cinco céntimos por kilómetro recurrido, generando a una familia media guadalajareña unos 1.000 euros adicionales de gasto al año en impuestos mientras que en el caso de los autónomos, con una media de 40.000 kilómetros al año, puede llegar a 2.000 euros más.



A juicio de diputado nacional esto es un elemento que va a gravar “de una forma dramática” la vida de los ciudadanos como lo va a hacer la luz. Echániz ha recordado que va a ser la tarifa más cara de la historia y “se traduce en otro duro golpe a la actividad productiva de nuestra sociedad pero también al coste que los ciudadanos tienen que pagar con un elemento que es fundamental y que tiene que ver con la calidad de vida y la normalidad de las actividades que realiza cualquier ciudadano”.



En definitiva, cada decisión que adopta Sánchez “complica más la vida de los ciudadanos y los españoles son conscientes que el Gobierno de Sánchez no está atendiendo las necesidades de los ciudadanos y lo que es más importante no está atendido la necesidad de disminuir aquellos gastos suntuarios que se están produciendo especialmente aquellos relacionados con el número de ministros”. Sobre esta cuestión, el parlamentario ha criticado al gobierno “por el gasto mastodóntico” que tiene con 22 ministerios, duplicando los que tenían los gobiernos anteriores y ha asegurado que “en este punto hay un margen importante de reducción de gastos relacionados con las retribuciones de esos ministros y de sus equipos que podrían mejorar las cuentas y hacer innecesario que se tengan que imponer más impuestos a los ciudadanos”.



En otro orden de cosas, José Ignacio Echániz también se ha referido a dos cuestiones relevantes relacionadas con la Sanidad que “el gobierno está desatendiendo de forma manifiesta”. La primera es la relativa a los MIR, y que por primera vez el Ministerio haya cambiado el sistema de elección de su especialidad “perjudicado la capacidad de una elección directa, ágil y útil de sus plazas”. Desde el Partido Popular han denunciado la situación ante el Ministerio “y esperamos que rectifique y escuche a todos los sindicatos, organizaciones y estudiantes que están denunciando que es un sistema poco transparente”



También en materia sanitaria se ha referido a la cantidad de problemas que ha generado la vacunación, especialmente la segunda dosis de AstraZeneca, donde el Ministerio de Sanidad, lejos de atender la ficha técnica de la vacuna o las indicaciones de la Agencia Europea del Medicamento ha tomado la decisión de realizar un estudio corto con poco más de 600 pacientes donde aconseja un tipo de segunda dosis de vacunación que está en contra de lo que dicen las autoridades europeas. A juicio de Echániz, esto ha generado una enorme desconfianza, “a la que ha contribuido un gobierno que lejos de hacer las cosas de una forma eficaz, eficiente y responsable ha preferido hacer ruido innecesario y generar incertidumbre”. Por ello ha pedido al Ministerio de Sanidad “que trabaje de una forma seria y ordenada para resolver este problema que está generando mucha inquietud en los pacientes afectados”.



Críticas al anuncio del Gobierno por los indultos



Por último, el diputado nacional ha criticado el anuncio del Gobierno de generar una serie de indultos a los ciudadanos golpistas de Cataluña que atentaron contra la Constitución. Echániz ha reprochado que el Gobierno “de forma unilateral” haya adoptado esta decisión “pensando únicamente en su interés de mantenerse a cualquier precio al frente de las responsabilidades del Gobierno de España”.



Ante esta grave situación, el PP va a actuar “de forma firme” recogiendo firmas y presentando en el parlamento todas las iniciativas necesarias para que se revierta esta decisión del Gobierno “que nos parece poco presentable y razonable”. Echániz ha asegurado que en el momento que esta formación tenga responsabilidades de Gobierno “vamos a ofrecer a la sociedad aumentar las sanciones en materia de referéndum ilegibles y volver a colocar en el código penal modificaciones que permitan que los delitos de sedición y rebelión tengan una situación agravada para que esto no se vuelva a repetir”.



Por ello, ha pedido a los parlamentarios nacionales de Guadalajara y en concreto a Magdalena Valerio que se posicion en en contra y alcen la voz para que "Sánchez deje de traicionar la vida democrática de nuestro país con el único objetivo de mantenerse como presidente motivando situaciones que no hacen más que perjudicar la democracia, la libertad y los derechos de los españoles”, ha concluido.