Delegados y delegadas de UGT y CCOO denuncian el riesgo que representan para los trabajadores y el medio natural los recortes de GEACAM

lunes 10 de mayo de 2021 , 18:19h

Un numeroso grupo de delegados y delegadas de UGT y CCOO en GEACAM se han concentrado hoy lunes a las puertas de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en Toledo, para expresar una vez más el hartazgo de esta plantilla, cuyo convenio colectivo lleva caducado ocho años, una protesta en la que también han puesto de manifiesto los recortes sufridos en los últimos años y la falta de estabilidad en el empleo, incluso con contratos en fraude de ley



De una parte de esos recortes daba cuenta en declaraciones a los medios de comunicación Diego Rubio, responsable de la sección sindical de UGT en GEACAM, quien advertía de que desde el año 2019 el Gobierno regional ha recortado los medios en GEACAM en un 40%. “Si en 2019 había 155 medios de extinción, el próximo 1 de junio la campaña de extinción se iniciará con tan solo 45 medios”, apuntaba.



Añadía que estos recortes no hacen otra cosa que poner en riesgo tanto a los trabajadores y trabajadoras de GEACAM (Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha) como al propio medio natural. Por este motivo “pedimos al consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, que recapacite y haya una vuelta a la normalidad”.



Acerca de estos recortes también se ha pronunciado Manuel Amores, presidente del Comité Intercentros de GEACAM, quien afirmaba que “llevamos ocho años sin convenio y otros dos sin tasa de reposición. En estos dos años que lleva José Luis Escudero como consejero solo hemos visto recortes y ni un solo euro encima de la mesa de negociación”.



Amores informaba de que, además de los 22 días de recorte que hizo la Junta a la campaña de extinción, en este 2021 la campaña de retenes terrestres se reducirá en 32 días. “Estamos volviendo a los medios que había en la década de los 90; ni siquiera el Ejecutivo de Cospedal se atrevió a recortar tanto”.



“El consejero dice que el 1 de junio empezará la campaña; sí, pero empezará sin gente ni medios. Cuando tenga un incendio no sé con qué recursos lo va a apagar. Eso es lo que tiene que decir a la sociedad. No solo está engañando a la representación de los trabajadores, también a la sociedad castellano-manchega”, apuntaba.



“La Consejería está ahogando a GEACAM”.-



Por su parte, Rosario Madrigal, presidenta del Comité Provincial de GEACAM en Toledo, ha señalado que, aunque en principio la huelga está prevista para la campaña de prevención, “si no nos queda más remedio volveremos a hacer nuevas huelgas pero, en ese caso, durante la campaña de extinción”. Indica que “nuestros políticos mienten”; “en realidad van a destinar cero euros a GEACAM”. “La Consejería de Desarrollo Sostenible está ahogando a GEACAM”.



El secretario general de CCOO Industria en Castilla-La Mancha, Ángel León, apelaba a la responsabilidad del Gobierno regional para que “de una vez por todas podamos cerrar un convenio colectivo que regula las condiciones de 2.500 personas”. Sostiene que no hay justificación alguna para que GEACAM tenga el convenio colectivo caducado y que “no es de recibo que una empresa pública tenga estas condiciones laborales al albur de una plantilla que es tan importante para el medio ambiente de la región”.



Habrá huelga el próximo 24 de mayo.-



La protesta continuará el 12 de mayo en Ciudad Real con una nueva concentración de los delegados y delegadas de UGT y CCOO en el edificio de Servicios Múltiples. De seguir así la situación, la protesta se transformará en huelga el próximo 24 de mayo en Guadalajara, quedando pendiente de fijar nuevos días de huelgas en el resto de provincias de Castilla-La Mancha.



Ambos sindicatos denuncian que es común en GEACAM el personal en fraude de ley; la reducción de la campaña de extinción; la no contratación de personal tras las jubilaciones; una plantilla envejecida; interinos cuya contratación se eterniza; la realización de trabajos por medio de contratos de menor categoría; el aumento de personal directivo; o el reparto de pluses de forma aleatoria. A ello suman un convenio colectivo caducado desde 2012.



Lamentan igualmente las sucesivas mentiras vertidas por la compañía sobre los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, defienden que por parte de los trabajadores siempre ha existido una predisposición clara a la negociación, siendo totalmente falso que –como sostiene GEACAM- se hayan negado a colaborar.



Estos trabajadores y trabajadoras ya se han cansado de esperar, de no tener un convenio que recoja la realidad de la empresa y de tener una alta conflictividad laboral que deriva en un mal ambiente de trabajo. Están hartos de recortes en campaña de extinción y de una tasa de reposición que lleva dos años sin salir, lo que repercute mucho en los interinos.