UGT CLM reclama en las calles de Guadalajara que el Gobierno de PSOE/Unidas Podemos CUMPLA con la clase trabajadora

sábado 01 de mayo de 2021 , 18:10h

Trabajadores y trabajadoras de las cinco provincias de Castilla-La Mancha se han echado hoy a la calle para celebrar un 1º de Mayo lleno de reivindicaciones y de gritos contra la reforma laboral de 2012, la ley de pensiones del PP de 2013 y por la subida del Salario Mínimo Interprofesional.



Durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajador y haciendo suyo el lema de este año, los sindicatos mayoritarios –UGT y CCOO- han recordado al Gobierno que este país tiene una deuda con la clase trabajadora y que ahora toca cumplir con los acuerdos comprometidos con los agentes sociales.



En Toledo, donde una manifestación de alrededor de 500 personas ha recorrido las calles que van de la plaza de toros a Zocodover, la secretaria de Política Sindical y Empleo de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha puesto de manifiesto que este Primero de Mayo es un día especial, ya que viene precedido de un “año horrible” que hace más necesaria que nunca la lucha por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.



“Bajo un lema que es de justicia social, este año tenemos que hacer un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales, personas que han sido la primera línea de defensa en los momentos más crudos de esta crisis sanitaria”.



No sin antes trasladar a los presentes el afectuoso saludo de la secretaria general de UGT CLM, Olga Arribas, quien no ha podido estar en las concentraciones y manifestaciones por permanecer confinada, Carrascosa añadía que ahora toca exigir al Ejecutivo que derogue la reforma laboral “que tanto daño ha hecho a los derechos de la clase obrera”; que suba el Salario Mínimo Interprofesional; y que se mantengan los expedientes de regulación de empleo temporal como fórmula para que no se destruyan más puestos. Además, “hay que cumplir con nuestros mayores, estableciendo un sistema de pensiones justo y sostenible, algo que pasa por la derogación de la reforma de las pensiones de 2013”.



Los 171.700 desempleados de CLM reflejados en los últimos datos de la Encuesta de Población Activa “nos obliga a implementar políticas activas de empleo y a reforzar el escudo social para que los colectivos más vulnerables tengan oportunidades en el actual mercado de trabajo”. A este respecto destacaba la situación de las mujeres –con una tasa de desempleo que duplica a la de los hombres-; a los jóvenes; a los mayores de 55 años; y a los parados y paradas de larga duración.



Isabel Carrascosa indicaba que “es necesario que en las mesas de diálogo social se empiece a abordar de forma inmediata la negociación de una reforma del mercado de trabajo; que de una vez por todas cambien las reglas del juego y podamos cambiar la precariedad por estabilidad, calidad y derechos. Y si hablamos de precariedad, parcialidad y temporalidad en la mayoría de los casos estamos hablando de mujeres”.



Aseguraba que la apuesta de la Unión General de Trabajadores tiene que ver con “una sociedad concienciada con la igualdad, con el rechazo absoluto a las violencias machistas y con un mundo donde no tengamos que argumentar por qué somos iguales y donde no tengamos que legislar para conseguirlo”.



“Los trabajadores no han dejado tirado a nadie; la administración sí”



Por parte de UGT también ha tomado la palabra Inés Pedreño, responsable de UGT Servicios Públicos en Toledo, quien ha hecho hincapié en la labor desarrollada en el último año por los trabajadores esenciales: sanitarios, sociosanitarios, celadores, agricultores, policías, personal del comercio, carteros, bomberos, transportistas, conductores de ambulancia… “Todavía no han recibido el reconocimiento que deberían de haber tenido. Hemos recibido aplausos, y lo agradecemos mucho, pero nos falta un verdadero reconocimiento por parte de la administración”.



A la pandemia sumaba la situación vivida durante la borrasca Filomena, momento en el que, de nuevo, “los trabajadores y trabajadoras dimos el 100 por 100. Nosotros no dejamos tirado a nadie, fuimos a trabajar como pudimos y durante todo el tiempo que hizo falta nunca abandonamos a nuestros pacientes, a nuestros mayores… Sin embargo, la administración a nosotros sí que nos ha dejado tirados”.



En Castilla-La Mancha, --cumpliendo con todas las medidas de seguridad-- las manifestaciones han tenido lugar en la Plaza de Altozano de Albacete, desde la calle General Benavent a la Estación de ferrocarril de Alcázar de San Juan, desde la estación de ferrocarril a la Plaza de España en Cuenca, desde la Glorieta Virgen de Gracia hasta la Concha de la Música en Puertollano y sendas concentraciones en la Plaza de Santo Domingo de Guadalajara y en la Plaza del Pan de Talavera de la Reina.



Asimismo, unas 400 personas han participado en la manifestación desde la estación de ferrocarril a la Plaza de España en Cuenca, unas 2.000 desde la Glorieta Virgen de Gracia hasta la Concha de la Música en Puertollano y unas 400 en la concentración de la Plaza de Santo Domingo de Guadalajara. Además, también ha habido una concentración en la Plaza del Pan de Talavera de la Reina.