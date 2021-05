Denuncian que Page “con la excusa de la pandemia” ha decidido cambiar el modelo de Atención Primaria cerrando la mayoría de los consultorios locales de la provincia de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 05 de mayo de 2021 , 11:57h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La vicepresidenta de las Cortes Regionales y diputada regional del GPP, Ana Guarinos, ha acusado hoy a Page de haberse convertido “en un peligro para la sanidad pública” por “deshumanizar la Atención Primaria, abandonar a las personas y al mundo rural y a los pequeños municipios, desatendiendo así a las personas que viven en pequeños municipios de la provincia de Guadalajara.



Así se ha pronunciado Guarinos, en rueda de prensa previa a la comisión parlamentaria de Sanidad, donde ha lamentado que el Gobierno de Page, en los últimos meses, y “con la excusa de la pandemia” se ha propuesto cambiar el modelo de Atención Primaria en la inmensa mayoría de consultorios locales, ya que el 70 por ciento de ellos se cerraron durante la primera ola de la pandemia, y muchos de ellos siguen cerrados todavía y sin atención presencial o muy mermada.



Una cuestión, según Guarinos, que está “repercutiendo negativamente” en la salud de las personas que “llaman permanentemente a sus centros de salud” sin obtener respuesta. “En algunas ocasiones los pacientes han realizado 47 llamadas telefónicas para pedir una cita y no han conseguido ser atendidos”, lo que demuestra la falta de medios, tanto personales como materiales.



En este sentido, ha denunciado que las intenciones de Page ya se “venían venir antes de la pandemia”, y que muchos alcaldes denunciaron a finales de 2019 ya la reducción de la frecuentación de las consultas en sus municipios, pasando de una vez o dos a la semana, a una vez cada 15 días.



Además de esto, ha asegurado que en las puertas de los consultorios locales los pacientes se han encontrado con carteles informativos en los que decía que “la consulta de enfermería solo tendría lugar una vez al mes” y con cita previa.



“Esta es la asistencia sanitaria que Page ofrece a los pequeños municipios de la provincia de Guadalajara”.



También, ha detallado que se han puesto carteles en los consultorios médicos en los que se informa de que los pacientes solo pueden ser atendidos con cita previa, siempre y cuando el médico no haya salido a atender una guardia porque entonces no hay consulta.



Por ello, ha lamentado que “esta sea la realidad de lo que está pasando en la provincia de Guadalajara que se ha visto mermada y perjudicada con un modelo de desmantelamiento que el Gobierno de Page ha decidido que viene para quedarse”.



Así mismo, Guarinos ha denunciado que las personas mayores que viven en pequeños municipios y tienen enfermedades crónicas y necesitan una atención permanente tienen que desplazarse hasta 35 kilómetros de distancia para ser atendidos en su centro de salud de cabecera.



Y todo ello, sin que tengan a su disposición transporte público para poder asistir al médico, ya que “no existe desde hace muchos años” en la provincia.



Por otra parte, ha recordado que, actualmente, -en la provincia de Guadalajara-, hay una media de 400 días de lista de espera sanitaria para una operación, duplicando el número de personas en lista de espera con respecto a junio de 2015.



Por todo lo anterior, ha insistido en que, a pesar de que se apruebe una Ley de Despoblación de nada servirá si no se ponen a disposición de los habitantes los medios humanos y materiales suficientes y unos servicios sociales de calidad, ya que si no existen la gente se seguirá marchando del mundo rural.



Apuesta por el modelo de cercanía de Ayuso frente al modelo de abandono de Page en CLM



Además de esto, ha destacado el modelo de cercanía y de proximidad de la presidenta Ayuso en la Comunidad de Madrid, que, en un tiempo récord, y en plena pandemia, ha sido capaz de construir un hospital de campaña y otro dedicado a los pacientes enfermos de coronavirus.



Frente a ello, Page se ha negado a abrir el nuevo Hospital de Toledo durante la crisis sanitaria privando de esta infraestructura a los castellano-manchegos y provocando el grave colapso de las urgencias en los hospitales de la región, en especial en el Virgen de la Salud de Toledo.



“El modelo de Page se contrapone al de Ayuso en Madrid y al de Paco Núñez en Castilla-La Mancha”, un modelo de proximidad frente a un modelo que ha rechazado a todos los colectivos y a todo el mundo, encerrándose durante la pandemia en el Palacio de Fuensalida y permitiéndose el lujo de “criticar” la gestión sanitaria de Madrid llegando a acusar a los madrileños de ser “una bomba vírica radioactiva”