Lamola asegura que la Ley de Armonización Fiscal de Page “supone una subida de impuestos a todo el conjunto de los castellano manchegos”

miércoles 05 de mayo de 2021 , 12:03h

El senador del Partido Popular por Guadalajara, José Luis González Lamola, se ha referido al Plan Fiscal que presentará mañana en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, el presidente del PP-CLM, Paco Núñez. Un plan que propone bajar el IRPF en el tramo autonómico, eliminar el impuesto de sucesiones y Donaciones o bajar el impuesto de Patrimonio y de Actos jurídicos Documentados.



Lamola ha asegurado que cuando Page habla de una Ley de Armonización Fiscal lo que de verdad está haciendo “es hablar de una ley de atraco fiscal o una ley de hachazo fiscal” que subirá los impuestos a todo el conjunto de los castellano manchegos. El senador ha puesto un ejemplo señalando que un vecino de Castilla-La Mancha que gane unos 20.000 euros al año paga algo más de 2.300 euros de IRPF, lo que se traduce en unos 118 euros más que si viviera en la vecina Comunidad de Madrid. Además ha apuntado, con la Ley de Armonización que quiere Page, de la mano de Pedro Sánchez y Gabriel Rufián, “estén vecinos estaría pagando otros 170 euros más de impuestos”.



Por esta razón, ha criticado el modelo del PSOE de Sánchez y Page, “que además lo hacen de la mano de Podemos e Independentistas”, porque lo único que conlleva “es la alta fiscalidad, la subida de impuestos, prohibiciones y cierres e incertidumbre entre los ciudadanos”.



Por todo ello, ha explicado el senador popular, el Grupo Popular en las Cortes regionales ha propuesto a Page que apruebe de forma urgente una bajada del IRPF en el tramos autonómico con deducciones fiscales a autónomos y pymes. Asimismo plantea que se apruebe cuota 0 a 0 ingresos, que las empresas que no tengan ingresos como consecuencia de los cierres tengan exoneración en el pago de la Seguridad Social o que se pongan en marcha ayudas directas en forma de liquidez al bolsillo de estos sectores.



En definitiva, Lamola ha asegurado que la política fiscal que defienden los socialistas “no es la que necesita Castilla-La Mancha” en estos momentos tan difíciles de crisis económica derivados de la pandemia y ha criticado la gestión del Ejecutivo de Page y los continuos bandazos que han dado que “han demostrado que no ha sabido compaginar la gestión de la crisis sanitaria con la crisis económica”



En clave nacional, González Lamola ha criticado que el Ejecutivo nacional haya creado otro mantra más hablando del Dumping Fiscal y ha aclarado que se trata “de una práctica comercial tendente a eliminar la competencia por medio de la manipulación de los precios que está prohibida en España en el caso de que perjudique a los consumidores”.



En este sentido, ha afirmado que las comunidades autónomas, entre ellas Madrid, que han establecido en sus impuestos deducciones, bonificaciones o tipos más bajos, “no lo han hecho utilizando ningún tipo de artificio o práctica contraria a la buena fe, sino haciendo un uso legítimo de la capacidad normativa que les entrega el Estado y que es uno de los ejes básicos del nuevo sistema como es aumentar la autonomía y la corresponsabilidad para que puedan decidir la composición y volumen de los ingresos de que dispone. Por lo tanto, el Dumping Fiscal no existe”, ha aseverado.



Asimismo, se ha referido a otros impuestos como el de Sucesiones o Donaciones asegurando que no se aplica o es residual en 15 estados de la Unión Europea y “supone una doble imposición porque exige tributar en el momento de la muerte por algo que ya se tributó en vida”. Sobre el de Patrimonio, Lamola ha criticado que en la Unión Europea solo lo mantenga España y ha explicado “que claramente penaliza la inversión y el ahorro”.



En cuanto al IRPF ha recordado que Castilla-La Mancha es la única comunidad que tiene una tarifa autonómica exactamente igual a la estatal y “Page no ha hecho nada por bajarla, perjudicando claramente a los vecinos de la región”. A juicio del senador, “debemos defender la autonomía fiscal de nuestras CCAA y exigir una financiación adecuada a través de fondos extraordinarios y no de unas entregas a cuenta que, al estar infladas, generarán un problema cuando se haga el ajuste real”.



Finalmente ha criticado “las dos sorpresas” que hemos recibido en las últimas semanas por parte del Gobierno de Sánchez; el anuncio del Gobierno sobre cobrar peajes en las autovías y la eliminación del beneficio fiscal de la declaración conjunta lo cual va a afectar directamente a las clases medias. “Nuevamente nos demuestran su falta de competencia en la gestión económica, y si se llevaran a cabo, castigarán a las clases medias que son las que peor lo están pasando en estos momentos”, ha concluido González Lamola.