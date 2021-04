¡HOLA! Álex, tercer expulsado de 'MasterChef 9': 'Estoy decepcionado'

miércoles 28 de abril de 2021 , 11:34h

Norma Duval explica en la biblia de las revistas del corazón que el pasado mes de septiembre estuvo ingresada ocho días por Covid con una neumonía bilateral.



La vedette, que hace unos días pasaba por las instalaciones del Hospital Isabel Zendal para vacunarse y lo recogía en sus redes sociales para animar a emularla, explica en la revista que se contagió en su casa por uno de sus hijos: "Te relajas y te quitas la mascarilla".



¡Ahora que va a participar en el programa El Desafío, Norma confiesa que le preocupa la prueba de la apnea, ya que una de las secuelas del Covid es la reducción de la capacidad pulmonar.



Tras la expulsión de José María, el benjamín de la edición de MasterChef, las cocinas de Televisión Española se quedaban de capa caída. Pero como los fogones no se apagan para todos, el resto de aspirantes comenzaban la noche con un primer reto en el que tenían que enfrentarse a una caja misteriosa en la que encontraban leches y harinas de distintos ingredientes, como arroz, espelta, cáñamo o quinoa, entre otros.



Además, recibían la visita del humorista El Monaguillo, quien decidía quiénes harían una receta dulce y quiénes una salada. Y no solo eso, los ganadores de la primera y segunda edición de MasterChef Junior, Mario Palacios y Manuel Esteve, regresaban a las cocinas para demostrar que con esos ingredientes blancos se pueden plantear diferentes elaboraciones. Y como novedad tras 200 programas, por primera vez en la historia de talent culinario los jueces dejaban que los aspirantes probaran los platos de sus compañeros.



El programa llevaba a los aspirantes a que vieran cómo se lleva a cabo un rescate en el Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos en Gijón, el centro de formación de Salvamento Marítimo más importante de Europa. Por equipos, los concursantes debían cocinar un menú de cuatro platos con los sabores de la tierra, que degustaban cien profesores y alumnos del centro. Además, contaban con la visita del chef Nacho Manzano (dos estrellas Michelin), quien se acercaba a las cocinas para echarles una mano. Tras la prueba, los jueces tenían claro que el equipo azul era el peor y mandaba a sus componentes a la eliminación.



Pero con una sorpresa, después de ser elegido como el peor en el reto anterior, y por tanto tener que llevar el delantal negro directamente, los chefs decidían que Fran fuera indultado por su actitud y ganas de trabajar.



"No puede ser más injusto que Fran lleve ese delantal negro. No hay nunca una mala palabra con nadie, te dejas la piel en la cocina, da gusto verte organizar y tienes el gen de la hostelería. Así que entréganos ese delantal negro", relataba Pepe Rodríguez al concursante. De vuelta al plató, MasterChef rendía un homenaje a la mantequilla, la base de la cocina francesa. Así, en el reto de expulsión, Álex, Ofelia, Arnau, María, Vero y Dani luchaban en tres batallas. Los dos mejores en realizar mantequillas especiadas, Ofelia y Dani, eran los primeros en salvarse. Los cuatro restantes debían preparar la tarta Sara, formada por un esponjoso bizcocho genovés empapado en almíbar, relleno y recubierto de una crema de mantequilla y decorada con almendra laminada y cerezas. Arnau y Vero convencían a los jueces con sus elaboraciones y María y Álex se la jugaban en la batalla final cocinando un lenguado a la Menier con patatas asadas.



Finalmente, Álex, de padre palestino y madre española, se convertía en el tercer eliminado del talent de Televisión Española tras dejar el pescado casi sin cocinar. "Está totalmente crudo. Es imposible comer. Dicho todo", relataba Jordi Cruz. "Estoy decepcionado y triste porque no he dado lo mejor de mí", expresaba el aspirante ante su expulsión.



A pesar de que muchos dijeran que Ofelia debía haber sido la peor por no haber utilizado uno de los ingredientes, los votos de los participantes mandaban a eliminación a Fran y decidían que el plato de Arnau fuera el mejor, coincidiendo ambos con la versión del jurado.