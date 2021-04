Menéndez: “La sensación es agria porque hemos hecho méritos para ganar”

martes 27 de abril de 2021

Alejandro Menéndez ha aseverado en rueda de prensa que el empate cosechado en Vallecas no le deja muy satisfecho: “Tenemos una sensación muy agria porque hemos hecho méritos para ganar el partido”. “En el primer tiempo nos han faltado una serie de ajustes, pero aún así, ellos no nos han complicado mucho. En la segunda parte hemos estado mejor, pero la pena ha sido ese segundo gol con el que se nos van dos puntos muy valiosos. Hay que agarrarse a este punto y hay que ganar el lunes”.



Cuestionado por el error de marca en el segundo tanto de los locales, el asturiano ha explicado que “es cierto que nos han rematado otra vez con un jugador al que le hemos dejado la opción del gol, pero el Rayo tiene un gran equipo”. “En el cómputo general creo que hemos estado muy bien y el equipo ha sido valiente. Se han hecho ocasiones para ganar”.



El míster también se ha referido al momento del descanso, clave para mejorar en la segunda mitad. “Les he agitado un poco, o mucho, en el vestuario. Les he metido una inyección de adrenalina o intensidad y he tratado sacar el nervio de cada uno. En la segunda parte se ha visto un buen Albacete”.



Cuestionado, una semana más, por la suplencia de Dani Torres, el entrenador ha repetido: “Necesitamos bien a todos los jugadores y Jean Jules hizo un buen partido ante el Mirandés. A eso se junta que Dani también necesita un poco de descanso. Es necesario rotar y gestionar cambios. No podemos ceñirnos en un once porque todos somos necesarios”.



Menéndez es consciente de que para seguir vivos se antoja imprescindible ganar el próximo lunes al Alcorcón, un rival directo. “Ahora me sabe a poco el punto, pero se hace importante ganando el lunes. Un punto en Vallecas tiene mucho mérito por el gran rival que hay enfrente. Hay que valorar el punto y ganar a un rival directo. Con los tres del próximo lunes puede ser muy importante”.



Por último, se ha referido a las molestias de Carlos Isaac. “Carlos tiene una sobrecarga en los isquios y ha pedido el cambio. Espero que no vaya a más y lo normal es que esté listo para el lunes”.