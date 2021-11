Rubén de la Barrera: “Cuando un equipo es colíder es porque hace muchas cosas bien”

domingo 28 de noviembre de 2021

El técnico del Albacete Balompié, Rubén de la Barrera, ha valorado el empate de esta noche al término del partido. En su opinión “han pasado muchas cosas”. “Hemos empezado el partido bien pero en una mala acción defensiva nuestra ellos se han adelantado. Lo positivo es que el equipo sigue generando ocasiones de gol y esta vez, fuera de casa, nos hemos colocado con un 1-2, pero ellos se han hecho fuertes a partir de ahí y han logrado el empate”.



El gallego ha continuado apuntando que “en la segunda parte hemos ajustado posiciones para poder llegar fuera y cargar el área”. “Hemos tenido más control y también la sensación de que podíamos ganar, pero por unas situaciones descontroladas, se nos han ido dos puntos”.



Según el entrenador “el segundo gol es una acción a balón parado que deberíamos haber defendido mejor”. “En ese momento el partido, como digo, estaba descontrolado y el partido ha podido caer de cualquier lado. De todos modos, cuando un equipo es colíder significa que está haciendo muchas cosas bien”.



De la Barrera ha añadido que “al empatar el partido hemos sido más estables y hemos tenido más opciones y peligrosas, pero son minutos que no son fáciles de jugar fuera de casa contra un equipo peleón, que tiene peligro… Podíamos haber ganado pero también se ha podido poner la cosa más fea”.



Posteriormente ha insistido en que “el primer gol que nos marcan es un error nuestro por una acción mal defendida, como digo”. “En la segunda parte entramos bien al partido y le hemos dado la vuelta con dos goles, pero me queda la espina de no haber podido aguantar y capear para salvar ese resultado. El rival también juega y ellos tienen gente rápida”.



Por último ha declarado que “veníamos aquí con la intención de ganar y hemos podido vencer pero también perder”. “El empate es positivo tal y como se ha desarrollado el partido. Ahora hay que analizar el encuentro de hoy y después ya pensaremos en el partido de Copa. Poco a poco”, ha finalizado.