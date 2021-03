Ecologistas en Accción de Guadalajara presenta propuestas para regular los huertos de Fontanar

martes 30 de marzo de 2021 , 10:38h

Poner los huertos a disposición de los/as adjudicatarios/as debidamente preparados con la toma de agua para el riego

Vigilar y hacer cumplir la ordenanza municipal

Pagar el canon y los talones del consumo de agua al Canal del Henares. El consumo de agua será satisfecho al ayuntamiento por cada uno de los usuarios.

Mantenimiento de acequias y accesos a los huertos.

Fomentar la participación de la población, generando proyectos colectivos como el compostaje

Fomentar actividades de educación ambiental relacionadas con los huertos. Organización de jornadas sobre agricultura ecológica y biodinámica, tratamientos sostenibles, permacultura, etc...

Satisfacer la tasa anual que incluya el pago por el consumo del agua.

Cumplir los apartados de “Modelo y objeto de los huertos urbanos”

No usar elementos tóxicos para el suelo y el medio ambiente.

Mantener en buenas condiciones los huertos y alrededores.

Participar en ferias de productos locales y actividades de educación ambiental.

Respetar la convivencia con el resto de los hortelanos

El Ayuntamiento de Fontanar (Guadalajara) ha consultado a Ecologistas en Acción de Guadalajara y ha solicitado que envíe las propuestas que crea necesarias para la Ordenanza Municipal sobre los huertos familiares y de ocio en el paraje “El Olivar” del término municipal.La organización ecologista, ha agradecido la deferencia que ha tenido el consistorio, donde se comprometía a estudiar sus propuestas para incluirlas en el articulado. En el pleno municipal celebrado el pasado mes de enero, el equipo de gobierno municipal retiró su propuesta de nueva ordenanza tras el aluvión de críticas por parte de colectivos sociales y de los usuarios de los huertos.Por ello, Ecologistas en Acción de Guadalajara ha enviado una propuesta al Ayuntamiento de Fontanar donde se le pide que modifique la actual ordenanza reguladora adaptándola a los cambios necesarios que estime el consistorio, y que se cuente con la mayor participación posible, desde los actuales usuarios, los grupos políticos, las asociaciones municipales y cualquier ciudadano que quiera participar. Además, se considera necesario la existencia de un órgano que permita la convivencia y el cumplimiento del articulado de la ordenanza, denominado Comisión de Seguimiento. A propuesta de la asociación ecologista, la Comisión se reuniría al menos dos veces al año y, debería de estar compuesta por dos ediles del Ayuntamiento, dos usuarios y un representante de una asociación local relacionada con los huertos (cultural, ambiental, de usuarios, etc...)Respecto al cobro de una tasa, consideramos que debe ser la mínima anual para el mantenimiento y sostenibilidad de los huertos. Asimismo en relación al polémico apartado de sanciones, Ecologistas en Acción considera que se establezcan la menor cuantía posible, y que siempre que exista un incumplimiento sea comunicado al menos dos veces por escrito al usuario infractor antes de llevar a cabo el expediente sancionador.En cuanto al buen uso de los huertos es necesario autorizar y regular las casas de aperos ya que son necesarias para trabajar los huertos. Nuestra propuesta es que no superen los 4 m2 con materiales biodegradables o reutilizados, siempre desmontables y no fijos.Fomentar la elaboración de compost y avicompostaje como medida de residuo cero y economía circular, por lo que los usuarios podrán tener sus gallineros dentro de su huerto (reuniendo los requisitos de la legislación vigente).Podrá ser individual o colectivo.Proponemos que las parcelas se arrienden por un tiempo de 5 años, prorrogables otros 5 años. Finalizado el plazo, podrán optar los usuarios inscritos en la bolsa. En caso de quedar vacante, podrían optar los usuarios beneficiarios anteriormente.Los mecanismos que establece la ordenanza en vigor en su artículo 5 en cuanto a bolsa de suplentes y convocatoria para la adjudicación de un huerto nos parece que está bien y no necesita modificación.En estas normativas echamos en falta muchas veces las obligaciones por parte de las corporaciones municipales y en cambio se pone mucho énfasis en las obligaciones de los usuarios. Igual que los usuarios tienen que responder de sus obligaciones, el Ayuntamiento debería hacerlo igualmente.Las propuestas de compromisos municipales y de los usuarios que hemos remitido han sido las siguientes: