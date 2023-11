Encontrada un águila imperial electrocutada en Villaseca de Uceda

Ecologistas en Acción considera que el nuevo Plan de Recuperación de esta rapaz amenazada es poco ambicioso

jueves 23 de noviembre de 2023 , 10:20h

Recientemente ha sido encontrada un águila imperial ibérica (Aquila adalberti) electrocutada bajo un tendido eléctrico en el término municipal de Villaseca de Uceda. Los hechos han sido puestos en conocimiento del Seprona para que se depuren las posibles responsabilidades.



Este suceso coincide con la actualización del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica que está llevando a cabo la Junta de Castilla-La Mancha, a cuyo borrador ha presentado aportaciones Ecologistas en Acción Guadalajara.



El propio documento reconoce que la actualización se hace ante los efectos que tiene el despliegue de las nuevas plantas de energías renovables en la conservación de esta rapaz, en peligro de extinción en la región. Ecologistas en Acción considera que el Gobierno autonómico debería haber planificado la ubicación de estas plantas a priori, y no verse obligado, como ahora, a actuar ante las afecciones evidentes al medio ambiente que se están produciendo. Exige la paralización de las autorizaciones mientras no termine la tramitación del plan.



Ecologistas en Acción considera que el borrador no es suficientemente ambicioso en su propósito por proteger al águila imperial. Recuerda que no se han ejecutado los planes para corregir los tendidos eléctricos peligrosos para las aves, que causan 33.000 muertes al año, y que de haberse realizado habrían evitado la pérdida del ejemplar de Villaseca de Uceda.



También reclama la ampliación de 1 a 3 kilómetros de las áreas de exclusión de las plantas fotovoltaicas alrededor de los nidos del águila, y la exclusión total de los parques eólicos en las zonas comprendidas el plan de recuperación. Precisamente la provincia de Guadalajara está siendo colonizada en los últimos años por la rapaz. El borrador del plan reconoce como área crítica para su conservación una franja que comprende buena parte del margen occidental provincial. Ecologistas en Acción propone ampliar la protección a las áreas de campeo en los términos municipales comprendidos entre Cogolludo y Humanes, así como a varios municipios de la Baja Alcarria.