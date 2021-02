Page dice ahora que RELAJARÁ las medidas restrictivas a partir del fin de semana tras mejorar los datos en los últimos días

lunes 08 de febrero de 2021 , 12:39h

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que su Gobierno se reunirá de manera extraordinaria a lo largo de esta semana para estudiar la relajación de las medidas restrictivas de nivel 3 reforzado que siguen vigentes tras ser prorrogadas el pasado viernes y que contemplan el toque de queda a las 22.00, el cierre de toda la hostelería y el cierre perimetral de todos los municipios.



En una intervención pública desde Albacete, ha dicho que la mejora de los datos propicia un “planteamiento diferente” que puede permitir una “apertura condicionada en sectores comerciales”.



Así, el escenario “empezará a cambiar a partir del fin de semana” intentando que las nuevas medidas más ligeras puedan “mantenerse el mayor tiempo posible”.



Así, “se van a modular las decisiones” por la “coherencia que dan los datos”, aunque si la estadística siguiera siendo dura, se insistiría en unas restricciones que “se volverán a tomar” si así se requiere.



Pero ahora “el sistema hospitalario está respondiendo” sin ni siquiera derivar a la sanidad privada, y ahora la vacunación abre un horizonte más esperanzador.



“Vamos a ver si nos apretamos con las vacunas”, ha deseado García-Page, quien ha asegurado que se va a vencer la tercera ola del virus, que “ha obligado a tomar decisiones dolorosas y ninguna amable, pero todas con sentido común y con cabeza”.



El Gobierno de la región, viendo la evolución de los datos, detecta que la mejoría de la estadística se debe a las medidas adoptadas que “la inmensa mayoría de la gente está cumpliendo”.



“Soy consciente de que si suben los casos me llevo la culpa y si tomo medidas para que bajen, también. No voy a entrar en el juego de la hipocresía. El que está gobernando tiene que tomar decisiones”, ha defendido García-Page, quien apuesta por medidas “coherentes” con “los aplausos” al personal sanitario.



El virus es el que “marca la realidad”, y si no se acaba con él “no se recuperará la situación económica”. Con esa perspectiva, su Ejecutivo toma decisiones “en función de responsabilidad y en un contexto nacional”, algo que hacen “la inmensa mayoría de las administraciones”.



Ahora, la evolución positiva en el número de nuevos casos es la que tiene “que condicionar” más allá de “decisiones duras” que hay que adoptar con “un criterio muy claro” que “mañana será reconocido”.



“No puede ser que no tomar medidas tenga el mismo valor que tomarlas. El esfuerzo tendrá su fruto, vendrá a lo largo del año”, ha señalado García-Page. “Vamos a acabar la semana con un alivio para sectores que hoy lo están pasando mal, a los que entiendo perfectamente. Vamos a tomar medidas que serán limitadas y ya estamos en contacto con el sector de la hostelería para poder matizar medidas”.