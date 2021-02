UGT Guadalajara denuncia las condiciones LAMENTABLES del personl de Fomento durnte el temporl Filomena

lunes 01 de febrero de 2021

La Federación de Servicios Públicos de UGT en Guadalajara quiere denunciar las lamentables condiciones de trabajo que han tenido que sufrir los trabajadores de fomento en esta provincia, en los trabajos de retirada de nieve, durante el temporal de Filomena.



En primer lugar ha sido manifiesta la falta de personal para la retirada de nieve, lo que en 2009 se hacía con más de 100 empleados ahora se ha tenido que hacer con menos de 60. Esto ha supuesto que las jornadas de trabajo hayan sido de más de 12 horas consecutivas durante todos los días del temporal de nieve.



Los descansos que han tenido los trabajadores han sido pésimos ya que en ocasiones no han podido volver a casa por el temporal y han tenido que dormir en bancos, vehículos o en sillas de oficina, sin que nadie se haya preocupado por esta situación, llegando incluso a vulnerar los protocolos COVID -19 establecidos.



Cabe recordar que la JCCM tiene organizado este trabajo a través de voluntarios, dentro de la plantilla de personal laboral de fomento que cada vez es más escasa y no se cubren las I.T ni vacaciones, incumpliendo además el vigente convenio colectivo que le obliga a tener un protocolo de vialidad invernal que después de 3 años sigue sin elaborarlo.



Como premio a este personal se le aplica una instrucción absolutamente injusta e incomprensible respecto a su retribución que impide el cobro de 20 horas de trabajo dedicadas a la retirada de nieve.



UGT finaliza lamentándose de que este gobierno regional siga manteniendo tras casi seis años a empresas privadas de apoyo a la conservación de carreteras, en contra de lo que prometieron en campaña electoral, y que han funcionado de manera muy deficiente en la zona que tienen encomendada. Además de incumplir la promesa de apertura de los centros de trabajo de Villanueva de Alcorón y Molina de Aragón cerrados por el anterior Administración.